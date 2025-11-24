央廣官網遭入侵案偵結 工程師等3人遭起訴

針對中央廣播電臺官網遭入侵案，台北地檢署今天(24日)偵查終結，依妨害電腦使用、背信罪起訴央廣網路媒體組工程師吳政勳、該組組長岳昭莒及海云智慧雲端有限公司黃富琳等3人，並分別對吳政勳、岳昭莒求刑3年、2年6月。

中央廣播電臺官網今年9月遭不明人士入侵，官網首頁版頭(banner) 、網頁內容均遭惡意置換或下架，甚至有一則版頭遭置換成美國與中華人民共和國國旗。央廣主動提供資料向檢警告發，請求啟動偵查程序。北檢今天偵查終結，並對涉案3人提起公訴。

廣告 廣告

依據起訴書，吳政勳、岳昭莒於今年6月間共同謀議攻擊央廣官網，妨害央廣官網的正常運作。吳政勳擅自將央廣官網最高權限帳號開給黃富琳，以利其進入後台刪除吳政勳在官網異動的電磁紀錄，並提供技術援助，且在LINE共組群組聯繫。吳政勳在進行相關行動前均告知岳昭莒，但岳昭莒均未向上級陳報或制止，縱容及鼓勵吳政勳進行相關妨害電腦使用行為。

起訴書中指出，吳政勳在8、9月間多次將央廣官網置換，干擾央廣網站電腦及其相關設備運作，致生損害於公眾及央廣，並計畫且準備在國慶日置換及干擾央廣官網，且擅自透過LINE群組將央廣官網原始程式碼傳送給黃富琳，黃再將其傳送他人外流，使持有該原始程式碼者取得操控管理央廣官網的權限，共同妨害央廣營運及損害央廣國際信譽。

起訴書指出，央廣為政府捐助成立之國家廣播電台，為國家關鍵基礎設施，屬資通安全責任等級分級的A級單位，為我國惟一專責對國際廣播之電台，代表國家立場、攸關外交形象，其影響之幅度、層面深遠，具有重要地位，若其系統失效或受影響，對於國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響。被告吳政勳、岳昭莒僅因懷疑央廣官網有中資介入，便利用職權擅自對央廣官網胡作非為，以反攻大陸、五星旗等圖片入侵官網電腦，並置換網頁內容之行為，是在挑起兩岸間的對立緊張，其行為之危險性與危害性遠非一般刑事犯罪可比；且吳政勳在第一次交保返家後，仍多次嘗試以帳號登入央廣系統，發動數次阻斷攻擊，甚至選擇在國慶日當天攻擊央廣官網，具有很高的象徵意義，危害國家形象甚鉅，因此分別對吳政勳、岳昭莒求處有期徒刑3年、2年6月，另對黃富琳從重量刑。