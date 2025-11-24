央廣官網遭入侵！駭客竟是自己人 北檢起訴3人怒求重刑

央廣駭客遭求重刑。（圖／報系資料照）

中央廣播電台日前遭到駭客入侵，首頁版頭更是被惡意竄改為中國五星旗，台北地檢署針對此案於今（11月24日）偵結，依照妨害電腦使用罪、背信罪起訴工程師吳政勳、岳昭莒、黃富琳3人，並針對吳政勳求刑3年、岳昭莒2年6岳、黃富琳則從重量刑。

吳政勳於2025年5月起擔任中央廣播電臺網路媒體組工程師，負責官網維護以及資訊安全查核管理等事務，岳昭莒則為網路媒體組組長，黃富琳則為海云智慧雲端股份有限公司之業務處長，過去曾任極風雲創股份有限公司任職，並因為維修相關業務與吳、岳相識。

吳、岳、黃於今年6月間共同商討攻擊央廣官網，吳政勳在未經央廣規定之官網權限核發程序，擅自把央廣官網最高權限給黃富琳，而岳昭莒明知上述行為卻縱容鼓勵吳繼續為之。

吳政勳於8月20日、9月11日、9月18日、9月19日、9月20日干擾央廣網站運行，並於9月24日透過LINE群組把官網原始程式碼外流給黃富琳以及林姓友人、顏姓友人、廖姓友人，使其均取得操控管理央廣官網權限。

9月26日，警方持搜索票搜索吳政勳、岳昭莒，沒想到吳政勳不知悔改，交保後再度於9月28日干擾央廣官網運行，並利用先前所設定參數在10月9日換掉央廣官網日語新聞版網頁，於首頁日語版出現簡體中文等，妨害其運行，檢警旋即於10月9日上午再度執行搜索。

台北地檢署訊後認為吳政勳、岳昭莒竟僅因懷疑央廣有中資介入，便利用職權擅自對央廣官網胡作非為，其以反攻大陸、五星旗等圖片入侵官網電腦並置換網頁內容之行為是在挑起兩岸對立僅張，行為危險性、危害性遠非一般刑事犯罪可比。

檢方指出，吳政勳交保後，仍多次發動阻斷攻擊，甚至選擇在國慶日當天攻擊官網，具很高象徵意義，建請法官對吳政勳、岳昭莒求刑3年、2年6月，並對黃國琳從重量刑。

