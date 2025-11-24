央廣官網遭駭放五星旗！內鬼工程師起訴求刑3年 黃國昌：就依法偵辦

記者詹宜庭／台北報導

中央廣播電台日前遭駭客入侵，首頁版頭被竄改置放中國五星旗，台北地檢署指揮北市刑大查出央廣網站工程師吳政勳、主管岳昭莒及廠商黃富琳涉有重嫌，今依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴3人，並針對吳求刑3年、黃2年6月、岳請求從重量刑。對此，民眾黨主席黃國昌則回應，就依法偵辦、依法審判。

今年9月央廣官網遭駭客入侵，首頁被惡意置入五星旗，北檢獲報後指揮北市刑大持北院核發搜索票搜索央廣網站工程師吳政勳、岳姓主管及廠商黃富琳相關處所與辦公室，10月9日指揮警方第二度搜索吳等3人共8處所，並拘提到案。檢察官今日偵結，依妨害電腦使用、背信等罪嫌，起訴吳政勳、吳男主管岳昭莒、黃富琳，並分別求刑3年、2年6月、從重量刑。

廣告 廣告

黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，鏡週刊報導更稱黃國昌吸收央廣涉駭客案的吳姓工程師，如今面對台北地方檢察署依妨害電腦使用、背信罪起訴工程師吳政勳等3人並從重量刑，黃國昌上午回應，「就依法偵辦、依法審判」。

更多三立新聞網報導

柯前幕僚：藍白合的春天，新北無戲、這三縣市柯文哲佈局最後一搏！

黃國昌沒搭高鐵商務艙！他嘆「不要假裝很省」：省小錢花大錢亂花預算

「不要以為民進黨就不會賣台？」學者：投給藍白的人注定要成為中國人

若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦

