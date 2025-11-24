央廣官網遭駭放五星旗 「內鬼」工程師起訴求刑3年

〔記者王定傳／台北報導〕國營媒體中央廣播電台日前被駭客入侵，首頁版頭遭惡意竄改置放中國五星旗，台北地檢署指揮北市刑大查出「內鬼」央廣網站工程師吳政勳、主管岳昭莒及廠商黃富琳涉有重嫌，並意圖於雙十國慶故技重施、準備讓賴政府難看，今依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴3人，並針對吳求刑3年、黃2年6月、岳請求從重量刑。

今年9月11日，中央廣播電台官網遭駭客入侵，首頁版頭(banner)被惡意置入五星旗圖樣；央廣發現後，立即主動檢送相關事證向台北市警察局，以及與其簽有安防協議的調查局報案，並向數位發展部通報，恢復官網正常運作。

廣告

北檢獲報，立即由主任檢察官葉益發、檢察官程秀蘭共同指揮偵辦，並為保全證據，9月26日指揮北市刑大持北院核發搜索票搜索央廣網站工程師吳政勳、岳姓主管及廠商黃富琳相關處所與辦公室，10月9日指揮警方第二度搜索吳等3人共8處所，並拘提到案。

北檢偵訊後認定吳政勳、黃富琳涉犯刑法背信、妨害電腦使用罪等犯罪嫌疑重大，且有相當事證足認有勾串共犯或湮滅證據之虞，並審酌他們屢次侵擾屬國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖於國慶日當天再度發動置換網頁攻擊行動，危害國家利益情節重大，向北院聲請羈押2人，但法院裁定交保，檢方抗告也被駁回。

今年10月間，央廣也發出聲明指出，經召開人事評議委員會通過決議，將涉案事證明確的二級工程師吳政勳予以解僱處分，岳姓主管則涉有疏於監督且未即時阻止等過失，記一大過懲處。

