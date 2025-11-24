央廣官網驚見五星旗！內鬼工程師等3人遭起訴求刑

央廣外觀圖。

中央廣播電台（Rti）9月起官網多次遭攻擊，首頁甚至被換上五星旗，引發外界譁然，檢警追查揪出內鬼，兇手竟是央廣內部的網路工程師吳政勳，北檢偵結，起訴吳政勳、主管岳昭莒以及廠商黃富琳，針對吳求刑3年、黃2年6月、岳請求從重量刑。

吳政勳2025年5月進入央廣網路媒體組擔任工程師，平時工作負責網站維護及資安等事務，岳昭莒是網路媒體組組長，黃富琳曾於央廣Cloudflare系統營運廠商「極風公司」任職。

今年8月20日，吳政勳首次登入央廣官網，埋下錯誤參數，之後陸續在9月11日、18日、20日登入官網，把網頁置入五星旗圖樣或書籍《反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折》封面。

檢警調查，吳政勳在行動前都會事先知會岳昭莒，並將權限帳號給黃富琳，讓他可以在行動後銷毀官網的電磁紀錄，此外，黃富琳還涉嫌將央廣官網程式碼外流給一般民眾。

檢警分析電磁紀錄後，認負責官網管理的岳昭莒、吳政勳及雲端廠商黃富琳等3人涉嫌重大。調查人員兵分8路搜索，並拘提3人到案，意外查出吳男等人竟還密謀在國慶日再次發動攻擊，意圖讓「五星旗事件」再度重演。

台北地檢署調查後認為吳政勳、岳昭莒2人與業者黃富琳等3人共謀犯案，涉犯刑法妨害電腦使用罪及背信罪，依法提起公訴，同時對吳政勳求處3年徒、岳昭莒求刑2年6月、黃富琳從重量刑。



