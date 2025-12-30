央廣官網驚見五星旗、簡體字 內鬼工程師首度出庭不認罪

央廣外觀圖。資料照片

中央廣播電台今年9、10月間官網接連遭駭，首頁一度被惡意置換為「反攻大陸」圖樣，日文版頁面甚至出現簡體字內容，引發外界關注。檢方調查後認定，涉案主嫌竟為央廣內部人員，分別為工程師吳政勳、網路媒體組組長岳昭莒以及外包廠商黃富琳，偵結後起訴求刑，台北地院30日首度開庭，3名被告均不認罪，法院諭知擇期再審理。

檢方查出，涉嫌操控駭客行為者為央廣網路媒體組工程師吳政勳，共犯包括其直屬主管、網路媒體組組長岳昭莒，以及外包廠商海云智慧雲端公司處長黃富琳。檢方於上月24日，依妨害電腦使用、背信等罪嫌起訴3人。

案件移審後，臺北地方法院今日首度開庭，3名被告均否認犯行，法官諭知擇期再行審理。

庭訊中，吳政勳對起訴內容表示不認罪，未另行陳述意見。岳昭莒的辯護律師則主張，岳並無主觀犯意，客觀上也未分擔任何犯罪行為，且事發過程中已向上級呈報，並未有鼓勵或指示相關作為。

黃富琳的辯護律師指出，黃並無犯意聯絡及行為分擔，也未與他人事前討論或謀劃，雖曾接收吳政勳傳送的檔案，但當時僅屬業務評估，並非意圖損害央廣權益，且實際上也未造成損害結果。

由於3名被告均否認犯罪，合議庭諭知全案候核辦，後續將另訂期日續行審理。

北檢起訴指出，吳政勳2025年5月進入央廣網路媒體組擔任工程師，平時工作負責網站維護及資安等事務，岳昭莒是網路媒體組組長，黃富琳曾於央廣Cloudflare系統營運廠商「極風公司」任職。

今年8月20日，吳政勳首次登入央廣官網，埋下錯誤參數，之後陸續在9月11日、18日、20日登入官網，把網頁置入五星旗圖樣或書籍《反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折》封面。

檢警調查，吳政勳在行動前都會事先知會岳昭莒，並將權限帳號給黃富琳，讓他可以在行動後銷毀官網的電磁紀錄，此外，黃富琳還涉嫌將央廣官網程式碼外流給一般民眾。

檢警分析電磁紀錄後，認負責官網管理的岳昭莒、吳政勳及雲端廠商黃富琳等3人涉嫌重大。調查人員兵分8路搜索，並拘提3人到案，豈料吳政勳不知悔改，交保後再度於9月28日干擾央廣官網運行，並利用先前所設定參數在10月9日換掉央廣官網日語新聞版網頁，於首頁日語版出現簡體中文等，妨害其運行，檢警旋即於10月9日上午再度執行搜索。

北檢調查後認為吳政勳、岳昭莒2人與業者黃富琳等3人共謀犯案，涉犯刑法妨害電腦使用罪及背信罪，依法提起公訴，同時對吳政勳求處3年徒刑、岳昭莒求刑2年6月、黃富琳從重量刑。



