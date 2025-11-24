即時中心／黃于庭、李美妍報導

中央廣播電台官網今（2025）年9月遭入侵，首頁被惡意換成「中國五星旗」，北檢查出「內鬼」工程師吳政勳、主管岳昭莒與廠商黃富琳涉有重嫌，今（24）日依《刑法》妨害電腦使用、背信罪嫌起訴，並對吳求刑3年。對此，近期深陷「豢養狗仔」爭議，還被指控吸收駭客入侵央廣的民眾黨主席黃國昌回應，「依法偵辦，依法審判」。

針對吳政勳、岳昭莒、黃富琳涉嫌惡意入侵央廣，將首頁撤換成「五星旗」，北檢依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴3人，並分別具體求刑3年、2年6月，黃富琳則建請「從重量刑」。對此，黃國昌稱「依法偵辦、依法審判」。

近期國民黨團擬提案修《國籍法》，欲使中配參政權不受法規限制；換言之，若只有中國籍就不算「雙重國籍」，不用放棄原國籍便可參選我國民選公職。而民眾黨7名不分區立委任期至明（2026）年2月，即將遞補的中配李貞秀恐怕也會遇到相同法規問題，外界好奇民眾黨團是否跟進修法？

快新聞／央廣工程師「駭入官網放五星旗」！北檢起訴求刑3年 黃國昌回應了

民眾黨主席黃國昌。（圖／擷取自「民眾之聲」YouTube）

黃國昌回應稱，上週黨團記者會已經說明過了，有關中配於《兩岸人民關係條例》、《國籍法》規定之下，如何正確解釋及適用，現在各方討論都非常多。他又稱，目前會讓大家比較困惑的是，各部會也看不懂彼此之間的看法，「或許內政部長劉世芳要先搞清楚，中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》，以及各種相關法律的關係」。

黃國昌說，如果內政部長連法律都搞不清楚，恣意解釋適用法律，「這樣的內政部長，我只能夠說失職，現在整個法治社會當中，恐怕相關態度跟發言有要重新斟酌的必要」。

原文出處：快新聞／央廣工程師「駭官網放五星旗」！北檢起訴求刑3年 黃國昌回應了

