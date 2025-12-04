央廣推出《電波裡的臺灣史》特展 邀民眾一同見證臺灣近代史
Rti中央廣播電臺推出《電波裡的臺灣史：戰爭、傳播與聲音外交》特展，以「國家廣播文物館」(前身為民雄放送所)為核心，呈現國際廣播在二戰、冷戰到全球化浪潮中，作為臺灣對外發聲的重要角色。
Rti央廣董事長賴秀如表示，適逢央廣97周年，《電波裡的臺灣史》為今年臺慶活動的壓軸展覽，也象徵迎向央廣一百周年的重要里程碑，特展濃縮央廣各時期的歷史任務與發展轉折，從1940年代民雄放送所與與位於南京的央廣電波對抗，到現在的國際播送聲音外交，見證了臺灣近代史發展，也讓民眾看到廣播、戰爭與和平的關係。
特展展出文物包括建築師興建民雄放送所時，用來測定方位與水平的經緯儀與水平儀、建造天線鐵塔用於監測風力的風速計等藏品，並復刻蔣介石委員長宣布中日戰爭勝利的麥克風。此外，冷戰時期臺美合作興建的鹿港分臺與臺南分臺模型更首度亮相。
《電波裡的臺灣史：戰爭、傳播與聲音外交》特展自即日起於國家廣播文物館對外開放，歡迎對廣播歷史、文化資產及聲音外交有興趣的民眾前往參觀，親身感受歷史建築所承載的時代使命。
