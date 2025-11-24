央廣聲明稿(九) 官網案偵查起訴 央廣同步強化內控

針對臺北地檢署起訴中央廣播電臺官網遭破壞並求處重刑一案，本臺特此聲明：由於檢警的戮力偵辦，還原整起事件真相，不僅阻卻危及本臺國際廣播的犯罪行徑，更將惡意破壞、誣告濫訴的涉案者繩之以法，確保了國家關鍵基礎設施的營運；本臺對此至表感謝，也在此重申加強內部稽核、提升防護強度，捍衛向世界發聲的決心。

聲明全文如下：

1. 本臺於民國114年9月11日晚間發現官方網站遭不明人士入侵，針對此一連續性破壞本臺網站核心與關鍵基礎設施之違法情事，經本臺主動發現異常後，立即組成排除及防護小組蒐證，主動調查、向檢警機關告發後，今日(24日)台北地檢署宣布全案偵結及求處重刑，業已明確認定這是一起本臺不肖員工勾結外部廠商監守自盜、自導自演進行內部破壞的惡意犯罪行為，一切與吹哨揭弊無涉，並將相關犯罪嫌疑人起訴、求刑。

對於臺北地檢署及台北市警察局迅速積極的偵辦，以及政府國安單位、數發部資安部門與民間機構的通力合作，迅速遏止破壞國安事件發生，讓全案水落石出、真相大白，本臺深表感謝。

2. 對於本臺少數不肖員工涉案，甚至勾結外部人員攻擊，本臺至感痛心與遺憾，已將涉案的吳姓員工依違反工作規則情節重大，予以開除；而岳姓主管因督導不周且知情不報，明顯失職，予以大過乙次之行政處分。惟就起訴書所述犯案之事實部分，本臺將再據以究責。此案破壞行為導致本臺聲譽、財產受損部分，本臺已彙整損害估算，將一併請求民事損害賠償，絕不寬貸。

3. 本案係不肖員工勾結外人進行的內部破壞，並非駭客攻擊的資安事故，不是假借吹哨、揭弊之名能混淆視聽、顛倒是非，本臺亦將持續查證前開員工是否有遭不當外力唆使，惟亦需藉此案攻錯，本臺將就此案深入檢討，改善相關管理措施，強化內控與監理強度。

未來本臺對於人員進用，將依據職務性質，加強與職務能力及適任性之風險評估及內部管理。尤其涉及資安機敏業務的存取權限，採分層授權、雙重認證的原則，並定期審查稽核，強化教育訓練，建立風險意識。期盼藉由人員安全管控及資安規範機制，全面提升國家關鍵基礎設施的防衛韌性。

財團法人中央廣播電臺 敬啟

