央廣與台科大合辦「印尼語媒體識讀工作坊」打造國際學生交流平台

為強化印尼語學生在台傳播與媒體素養能力，中央廣播電台與台灣科技大學今(8)日合作舉辦「印尼語媒體識讀工作坊」。央廣總台長張瑞昌表示，央廣作為華文世界第一個獲得「JTI新聞信任倡議」認證的媒體，將持續與優秀的學校合作，打造一個可以讓國際學生交流的平台。

印尼為我國新南向政策重要友好國家，且在台印尼語學生也與日俱增。為強化國際學生在台傳播能力與媒體素養，中央廣播電台與台灣科技大學，8日於台科大合作舉辦「印尼語媒體識讀工作坊」，並廣邀台大、台科大及台師大等三校的印尼語學生參與。

央廣總台長張瑞昌表示，央廣在今(2025)年正式通過無國界記者組織「新聞信任倡議」(JTI)的認證，是全球第一個取得此認證的華文媒體。同時也在3月與台科大簽署合作協議，雙方會陸續在數位學習、AI及科技應用領域進行合作。張瑞昌說：『(原音)央廣作為華文世界第一個JTI認證的媒體， 我們當然有責任來跟台灣最棒的學校來合作。我們希望在各個方面合作，打造一個可以讓印尼語同學交流的平台。』

台科大校長顏家鈺則指出，大學教育除了學科外，通識教育也是很重要的一環，但對於國際學生來說，由於語言資源的問題，很難提供多樣性的內容。如今台科大與央廣合作，希望能讓大家接觸到更多不同領域的專業知識。顏家鈺說：『(原音)如果你們覺得今天的節目有價值，請告訴你們的朋友。如果需要，我們會舉辦更多這樣的課程，不僅是和央廣，也會和各種具備能力的組織合作。』

本次「印尼語媒體識讀工作坊」以實務為核心，內容涵蓋國際傳播、新聞寫作及採訪技巧等，以強化學生對數位資訊的辨識、多媒體表達技巧及自媒體品牌經營的能力。(編輯：宋皖媛)