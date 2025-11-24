央廣遭駭置入中國五星旗！北檢起訴內鬼工程師等3人 最重求刑3年

[Newtalk新聞] 中央廣播電台官網在今年9月頻遭駭客入侵，首頁被惡意置換為中國五星旗圖樣。北檢追查發現，竟是央廣自家工程師吳政勳所為。檢方今(24)日依妨害電腦使用、背信等罪起訴吳政勳與主管岳昭莒、資安廠商黃富琳等3人，其中對吳政勳具體求刑3年、對岳昭莒求刑2年6月，黃富琳則請求從重量刑。

中央廣播電台官網去年9月遭入侵，首頁一度被置換為中國五星旗圖樣。台北地檢署經調查後認定，該事件並非外部駭客所為，而是由央廣前工程師吳政勳與主管岳昭莒、資安廠商黃富琳共同策劃，三人並疑似計畫在雙十國慶前夕再次發動攻擊。

吳政勳於2025年5月進入央廣網路媒體組擔任工程師，負責官網維護及資安管理。他在8月20日首次利用央廣配發的帳密登入後台，埋入錯誤參數後，於9月期間多次登入系統，分別置換官網頁面為工會函文、書籍封面及五星旗，或讓使用者被導向特定公司網站，影響官網正常運作。

檢方指出，吳政勳行動前均會告知主管岳昭莒，並為掩飾行跡，以最高權限帳號授權給黃富琳，再由黃進入後台刪除紀錄。吳並涉嫌將官網原始程式碼提供給黃，再外流至其他民眾手中。9月26日檢警首次搜索約談後，吳政勳仍在28日擅自登入官網移除網指，並利用先前埋入的參數，預先將日語版網站設定成於國慶日前夕出現簡體中文及中斷服務。檢警取得情資後，緊急在10月9日第二度搜索，成功阻止進一步攻擊。

檢察官調查，吳政勳、岳昭莒因懷疑央廣官網有中資介入，才會利用身分擅自對央廣官網胡作非為。置換為反攻大陸、五星旗等圖片，意圖挑起兩岸對立緊張，危險性遠高於一般刑案。尤其選在國慶日攻擊，具有很高的象徵意義。因此建請法院對涉嫌背信、妨害電腦使用罪的吳政勳、岳昭莒分別量處徒刑3年、2年6月，另對黃富琳從重量刑。

