央廣遭駭貼五星旗有內幕！檢警揭：內鬥引進外力拿「最高級資安」陪葬

資安示意圖。Pexels



我國國家級廣播電台「中央廣播電台」在今年9月間官網突然遭駭，出現五星旗，所幸檢警迅速查出是內鬼工程師吳政勳與媒體組組長岳昭莒所為，在今日依法起訴。雖然2人口口聲聲說是懷疑央廣疑有中資介入所進行的抗議舉動，但檢警從查扣的相關事證，懷疑根本就是央廣內鬥的結果，背後的影舞者，引進外力進入央廣進行毀滅性的打擊，結果卻拿我國的資安做陪葬，檢察官除了將2人起訴求重刑外，將繼續追查其餘共犯及影舞者。

中央廣播電台是政府百分之百捐助成立的國家廣播電台，為國家關鍵基礎設施，央廣每日以華語、台語、客語、粵語、英語、日語等20種語言對全球發聲，代表國家立場、攸關外交形象，其影響的幅度、層面深遠，具有重要地位，若其系統失效或受影響，對於國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響，因此依照「資通安全責任等級分級辦法」規定，在我國其資通安全責任等級為A級，屬最高等級。

才到職1月就犯案 資安高手動機可疑

據了解，37歲的吳政勳，於大學時期展現卓越的資安才能，曾在Google及微軟擔任工程師，也曾擔任雙B豪車資安顧問。他不僅是第一代投入AI技術研究的科技先鋒之一，也是國內少數負責管理知名AI產業官網後台的工程師，曾多次與司法機關合作辦案。今年5月間因為招考進入央廣擔任網路媒體組工程師。

然而，吳男才進入公司短短1個月時間，位子都還沒做熱，就因為懷疑公司有中資介入，抑或是當時媒體報導因為發現後台有漏洞，向公司反映都不理不采，才決定以身試法攻擊官網示警或表達抗議，然而這些真的是黃男的動機嗎？

吳姓工程師有內推 層級高過被告主管

檢警為了探究原因深入追查，吳政勳雖然是招考進入央廣，但卻是有央廣高層引荐，這個層級已遠遠高於另1名被起訴的被告央廣媒體組組長岳昭莒。不僅如此，從資料顯示，早在6年前吳男就與黃國昌的助理熟識，至於當初有媒體報導吳政勳早就被黃國昌吸收，吳男也說他是黃國昌的人，依照目前的資訊，尚無法證實2人之間存在這種關係。

吳政勳利用職權對我國資通安全責任等級為最高等級的央廣官網胡作非為，雖然其行為可議，但若是別有用心的人士，因為央廣的內鬥而引入這些外面勢力讓他們胡作非為，那行為更可恥，檢察官今日已將這行為人先行起訴，同時繼續追查其他共謀者及背後的影舞者，不讓他們因為個人私慾姿意破壞我國關鍵基礎設施。

