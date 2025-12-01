央行七傷拳寒冰掌一打 六都雪崩房市移轉數一夜凍回2017年

房市不是自然變冷，是政策把市場整到直接急凍。圖／信義開發

最新六都地政局的數據出爐，11月六都一共買賣移轉1.6萬棟房子，跟10月相比少了6%，比去年同期也少了20%。聽起來房地產交易市場有點冷，但其實這跟央行信用管制措施和限貸緊縮政策上路後，去年同期的買賣量本來就很低，所以今年看起來「年減幅度已經在收斂」，代表不動場市場不像前幾個月那麼冷了。

簡單講，就是買氣還沒回到熱絡，但至少不再一路往下掉，開始在低點慢慢打底。以現在的進度來評估，全年還是得拚「26萬棟能不能守得住」，今年很有可能會寫下2017年以來的新低量。

廣告 廣告

央行近期實施第七波信用管制，針對房貸成數及寬限期加強限制，以降低投資房地產的風險，這使得購屋貸款金額減少，顯示市場出現緊縮現象。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年移轉較去年可以說是進入急速冷凍模式，過去很少看到年度交易量變化這麼大，通常這都是有非市場因素的強力干預影響，今年移轉棟數將出現26萬棟保衛戰，寫下2017年以來的新低量，

根據統計顯示，六都11月建物買賣棟數1.6萬棟，呈現月減、年減，其中除了台南市11月較10月增加外，其餘都會區都呈現月減、年減表現。

●台北市11月移轉1745棟，月減1%、年減12%。

●新北市11月移轉3866棟，月減8%、年減13%。

●桃園市11月移轉2954棟，月減9%、年減24%。

●台中市11月移轉3511棟，月減7%、年減20%。

●台南市11月移轉1584棟，月增4%、年減17%。

●高雄市11月移轉2259棟，月減9%、年減30%。

不過，經歷近期量能急縮後，短期交易量已經未再繼續破底，顯示房市進入整理盤整外，也在等待是否房貸政策會出現新的變化。曾敬德表示，今年雖然移轉急凍，但多反映過去的狀況，展望明年市場經濟表現展望偏正向，資金面也不太會進一步緊縮，但是房價短期高漲區域，可能還是會面臨較多的挑戰。



回到原文

更多鏡報報導

千億大商機／物理AI機器人是下一波印鈔機 台灣卡位變現力強AI供應鏈

千億大商機／台灣機器人卡在四大痛點 RIA要幫忙打通機器人產業的奇經八脈

噁爆！買牛仔褲竟附「泛黃原味內褲」 小心蝦皮「這地區」賣家