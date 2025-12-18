央行上修經濟成長至7.31% 「非常態」關鍵問答一次看

（中央社記者潘姿羽台北18日電）中央銀行今天舉行第4季理監事會，決議利率「連7凍」並維持現行選擇性信用管制措施，符合市場預期。值得注意的是，央行大幅上修今年經濟成長預測值至7.31%，明年3.67%，但稱之為「非常態」高成長，央行如何看待經濟前景、對房市態度為何，關鍵問答一次看懂。

央行今天理監事會議決議符合市場預期，利率連7凍，房市方面，未鬆綁第7波選擇性信用管制。不過執行屆滿1年的國銀自主管理不動產貸款總量計畫略作調整，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

經濟展望方面，央行估今明年經濟成長率為7.31%、3.67%，在今年的高基期之下，央行對明年預測值是國內主要預測機構最高，展現對AI的看好程度。

不過央行總裁楊金龍透露，央行日前邀請宏碁董事長陳俊聖演講，是為了探討AI是否有泡沫化疑慮。以下是中央社整理的關鍵問答。

問：今年經濟成長率為7.31%，超乎預期，原因為何？

答：今年、明年經濟成長亮眼，關鍵在於AI超乎預期。央行估今年台灣整體商品出超金額達1504億美元，是國外淨需求貢獻的主要來源，達5.25個百分點；其中，對美貿易出超達1438億美元，且以高科技產品為主，近乎台灣整體貿易出超金額，這個現象「非常奇特」。

探究原因，主要還是AI熱潮帶動算力需求激增，激勵美國雲端服務供應商（CSP）積極布建AI基礎建設，以及AI伺服器新品量產，帶動對台灣電子資通訊產品的出口動能。

先前央行對經濟成長預測失準，一方面是沒料到AI需求大幅成長，一方面則是擔憂美國232調查衝擊。

然而，美國232調查不斷推遲，或許是美國知道「這是他最需要的」，所以遲遲沒有公布調查結果。

不過市場對於AI發展產生疑慮，造成近日台股修正，後續央行將持續關注AI產業鏈發展，並聚焦對台灣經濟的影響。

問：台灣產業兩極化，AI相關表現亮眼，傳產低迷，貨幣政策如何兼顧？

答：全球化之後，產業兩極化的趨勢愈來愈明顯，不過不只台灣傳產不好，其他國家也是如此，一方面是全球競爭的壓力，當中也有中國大陸產能過剩、價格較低等因素，一方面則是美國關稅壓力。

台灣確實存在出口產品集中度高的問題，日本、韓國較低，產品相對多樣化，但同樣受到上述外在因素影響，傳產也不好。

央行9月便承諾會透過公開市場操作，為廠商營造充裕的資金環境，央行近期放出逾新台幣3000億元的資金，相當於存款準備率調降逾2碼。

問：當前貨幣政策基調？後續調整貨幣政策條件為何？

答：央行沒有調降政策利率，但為了兼顧產業面資金需求，仍有放出資金活水，貨幣政策基調「緊中帶鬆」。

先前央行談降息，是因為低估AI需求，以及認為232條款對景氣衝擊很大，在此背景下，認為可能考慮降息，現在經濟成長超過7%，通膨適中，目前貨幣政策是妥適的。

至於升息，主要還是看通膨，如果通膨展望溫和，就沒有升息條件。

問：央行對房市管制的成果滿意嗎？怎樣的條件下會鬆綁？

答：如果央行滿意現狀，就會放寬第7波選擇性信用管制，但顯然沒有，央行理事也一致認為應該持續，並希望價格能夠有些調整。

至於房價應該修正多少，很難給予明確數字，央行多次提到央行重視的是「金融穩定」，希望房市軟著陸；軟著陸關鍵在於金融市場是否能承受房價修正，如果不影響金融穩定，就算房價修正20%也可以接受，反之若影響金融穩定，那就是硬著陸。

房市調整如同「大象轉身」，必須要慢慢轉，現在大象（房市）已經轉到一定程度，只是理事一致同意政策仍需持續；至於要到什麼條件才會鬆綁，不宜在此做太多說明，以免外界誤解訊息，反而影響市場。

問：明年起國銀自主管理不動產貸款總量計畫回歸銀行內部控管，是鬆綁訊號嗎？

答：過去1年，銀行須按季提出改善目標，不少銀行反映實務操作須考慮很多因素，填報預測目標時，往往跟實際情況落差較大，引發諸多抱怨。央行這次調整原本考慮頻率比照過去，每季報送資料，後來認為這樣太寬鬆，便把頻率縮短為1個月，「1個月算很嚴格」。

除了每月報送相關資料，央行將持續辦理專案金檢，掌握不動產貸款辦理情形。換言之，央行這次調整主要是給予銀行彈性，但仍密切關注房市。

問：新青安方案上路後，房市迅速升溫，央行因此祭出相關管制措施，怎麼看待新青安方案？對明年新青安2.0有何看法？

答：新青安有好的一面，也有不好的一面。新青安給予年輕人購屋協助，這非常好，但銀行必須根據授信5C、5P原則嚴格執行，如果年輕人收入不是很好，只是因為身份是年輕人，就一定要給予優惠，這也不好。

新青安的代價「我承認也算高」，政策太寬鬆不好。這段時間以來，立法院相當關切新青安議題，行政院、財政部均表示會好好檢討，相信新青安2.0會更謹慎；央行後續會觀察政策方向，不排除提出新的措施。

問：央行長期被認為阻升不阻貶？

答：很多人認為央行匯率政策單獨對出口商好，其實不然。很久以前，新台幣採固定匯率制，當時匯率政策被視為產業政策一環，但隨著金融自由化，匯率早已不是產業政策的一環，央行職責是盡量讓匯率動態穩定，不可能為了出口犧牲其他事情。

以前衡量匯率看經濟基本面，也就是貿易，大家以此為基礎談均衡匯率，認為經常帳順差龐大，匯率一定會升值，但此預期不見得正確，金融自由化以後，資本流動成為外匯交易大宗，占比逾9成，貿易面只剩個位數，均衡匯率的論述已經過時。

今年受惠於AI需求，台灣出口暢旺，先前很多人說，台灣出口這麼好，新台幣一定會升值，但7月以來，新台幣一路走弱，原因是資金持續流出，凸顯資金移動才是主導匯率的關鍵。

問：台灣央行日前與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，內容涉及干預匯市，央行柳樹理論是否仍適用？

答：柳樹理論仍適用。央行長期與美國財政部保持良好溝通，美方其實對台灣這種小而開放的經濟體不甚了解，溝通過程中，提出許多問題，央行一一回答，才慢慢建立互信；央行將持續本於職責，努力維繫匯率動態穩定。

問：美國國務院批准對台110億美元軍售，這筆資金匯出，是否導致新台幣趨貶？

答：110億美元匯款是分散匯出，不是一次出去，此外，在匯市當中，軍款比重不大，不認為此因素會導致新台幣貶值。現在外匯市場其實供需非常多元，並非外界想像的角色單一。

問：央行是否樂見企業發行穩定幣？

答：央行很歡迎發行穩定幣，不過金管會是主管機關，主要仍看金管會態度，目前是希望銀行先行，央行當然支持他們這樣做，後續如果說科技業來做，應該也可以。

問：普發現金是否會形成通膨壓力？

答：應該不至於，普發現金跟消費券不一樣，消費券一定要花掉，普發現金可以存起來，甚至放著不動用，因此對物價上漲影響有限。（編輯：楊凱翔）1141218