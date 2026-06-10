央行下週召開理監事會議 楊金龍：選擇性信用管制就到此

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主計總處先前公布國內5月消費者物價指數，年增2.2%、重新回到2%通膨警戒線，外界關注央行在18日第2季理監事會議，利率決策會凍漲還是升息？央行總裁楊金龍10日出席立院備詢表示，央行會採取更精準的政策措施。

國民黨立委林德福提及，「央行所謂的更精準的政策措施。」

央行總裁楊金龍回應，「利率調整，第3個，我們平常所使用的就是公開市場操作。」

楊金龍表示，針對央行未來利率決策，現在是緘默期無法對外說明，要等到18日就會對外公布。

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至於近期外資不斷賣超台股，9日更爆出史上第2大量，加上台股從週一大跌、週二又隨即反彈，楊金龍認為台股修正是健康的。

由於，最近市場上資金從買房湧入股市，是否出現4貸同堂的問題？楊金龍表示，央行選擇性信用管制措施就到這裡，也就是現階段央行不會再加碼信用管制。考量新青安即將在7月底到期，有關新青安2.0的規劃，是否排富或排老，也成為立院備詢焦點。

民進黨立委郭國文說道，「銀行建議縮短新青安為3年寬限期。」

財政部長莊翠雲說明，「都有聽取各方的建議，包括公股行庫，寬限期最長5年，但是真正適用寬限期到5年的只有23%。」

財政部強調，還在聆聽各界意見做討論，央行總裁楊金龍也透露，央行有參加新青安2.0版的討論。台銀則表示，會以實務經驗給予建議。有關新青安2.0，財政部將在6月底對外公布。