央行不再加碼打房 楊金龍：房市選擇性信用管制就到這裡

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中央銀行將於6月18日召開理監事會議，外界關注利率決策與房市管制動向。央行總裁楊金龍今天（10日）表示，理監事會將討論利率、選擇信用管制，會後公告決議。他也對房市管制表態「選擇性信用管制就到這裡」，意即央行現階段沒有加碼信用管制的規畫。立委質詢時指出，市場傳聞有銀行跟台積電借錢，楊金龍說，他確實有聽聞此事，「我也覺得很納悶」。

中央銀行將於6月18日召開理監事會議，央行總裁楊金龍（圖）10日在立法院表示，有關房市管制方面，「選擇性信用管制就到這裡」。（中央社）

楊金龍今天出席立法院財委會說明，央行定存單罕見不足額發行，主要有三個因素，一是適逢繳稅季，二是人工智慧（AI）熱潮延燒，AI企業融資需求上升，三是台股熱絡，資金紛紛前進股市。央行3日標售的364天期定存單，創下四年來首見不足額發行的紀錄，外界解讀這是受到股市融資熱潮影響，導致市場資金趨緊。

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立委關注，台灣通膨壓力升高、台股又熱，是否可能升息。楊金龍表示，央行持續掌握最新數據，下周理監事會將討論利率、選擇性信用管制，並於會後公告決議。他補充，雖然最新公布的5月消費者物價指數（CPI）漲幅擴大，個別機構仍認為台灣長期物價穩定，和主要經濟體相比，台灣物價尚屬平穩。

房市管制方面，楊金龍明確表態「選擇性信用管制就到這裡」。

近期投資人討論「四貸同堂」話題，探討如何透過房貸、車貸、信貸、股票融資同步進場。民進黨立委郭國文表示，政府是否會考慮針對「四貸同堂」前進股市狀況，設置整合性監測機制，避免系統性風險發生。楊金龍說，金管會持續密切關注中，不過就他現階段觀察，「離系統性風險還很遠」。

郭國文也進一步指出，除了投資人「四貸同堂」、央行定存單賣不出去，近期還聽聞銀行跟台積電借錢，也就是銀行給台積電的存款利率高過放款利率，藉此爭取台積電的龐大資金部位。楊金龍直言「這個我有聽過」，他有和同事討論此事，也覺得十分納悶，主要是台積電議價能力（bargaining power）較強所致，畢竟台積電在全球各國都相當知名。

郭國文表示，這些都是金融市場的扭曲現象，央行不應冷眼旁觀；楊金龍當場回覆，央行不會冷眼旁觀。

國民黨立委賴士葆詢問，近期外資大舉賣超台股，台股是否已成為外資提款機。楊金龍回應，由於台股股利豐厚，「外資對於台股非常感興趣」，目前大盤指數來到高檔，外資進出金額也隨之放大，是很自然現象；儘管6月以來，外資匯出至少50億美元，但對外資而言「50億美元並不高」。

楊金龍也進一步表示，台股近期修正，「我認為是健康的」，股市不能只有上漲、沒有下跌。

國民黨立委林德福詢問，央行先前透過臉書粉絲團發文指出，K型經濟下，僅倚賴總體經濟金融指標，可能會誤導央行決策，也無法只仰賴利率工具，可能還需搭配更精準的政策措施，何為精準政策措施。

楊金龍回應，央行除了穩定匯率、利率調整，也會透過公開市場操作收放資金，以及存款準備率等工具調節市場資金。

林德福也詢問，中東戰事持續延燒，是否打擊美元霸權地位。楊金龍說，在可預見的將來，美元仍保持全球最重要地位，主導全球金融秩序；若要談去美元化，大概是更長遠以後的事。