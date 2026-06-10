央行不再加碼打房？ 楊金龍一句「就到這裡」營建股8檔亮燈漲停
中央銀行於18日召開第二季理監事會議，外界關注是否進一步升息及加碼房市管制。不過，央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財政委員會備詢時表示「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再推出新一波打房措施，而此訊息激勵今天營建股勁揚。
楊金龍鬆口表態 房市管制短期不再加碼
楊金龍今天赴立法院財政委員會報告並接受質詢，朝野立委關切即將登場的央行理監事會議，以及利率政策與房市管制方向。
國民黨立委林德福指出，根據內政部統計，今年前4個月全台建物買賣移轉棟數約8萬5050棟，年減4.9%，顯示房市交易已明顯降溫，詢問央行是否還會進一步強化選擇性信用管制。
楊金龍直接回應：「選擇性信用管制就到這裡。」此訊息激勵營建股多檔亮燈漲停。
央行總裁楊金龍一句話點火 營建股逆勢掀漲停潮
在台股大跌1478.9點下，楊金龍的一句話，讓營建股逆勢走強，包括國建（2501）、三地開發（1438）、全坤建（2509）、冠德（2520）、京城（2524）、聯上發（2537）、工信（5521）、欣巴巴（9906）等8檔亮燈漲停；而代銷業者海悅（2348）也同奔漲停價。
此外，面對部分投顧預測台股今年有機會挑戰5萬點大關，林德福也詢問央行是否觀察到台股進入熊市或出現過熱跡象。
楊金龍表示，央行金融穩定報告中曾提及AI產業可能出現過熱情況，但相關內容主要引用國際貨幣基金（IMF）研究報告，並非央行本身對市場的判斷。
他強調，股市漲跌及投資人交易行為非中央銀行職責範圍，央行主要聚焦於物價穩定、金融穩定及整體經濟發展等核心任務。
新青安政策後續方案 財政部預計6月底提出
除了央行房市政策外，立委也關注將於7月31日屆滿的新青安貸款方案未來是否調整。
對此，財政部長莊翠雲表示，新青安政策的核心目標是協助無自有住宅民眾購屋自住，而非投資炒作。至於方案期滿後如何延續或調整，財政部正持續蒐集各界意見，並邀集相關部會共同研議。
莊翠雲指出，後續規畫將從民眾購屋需求、金融市場穩定及房地產市場發展等面向綜合評估，預計於6月底前提出完整方案，並向社會大眾說明。
通膨升溫會升息？ 央行下週開會揭曉
至於市場關心美伊戰爭造成通膨，利率是否有調升空間。楊金龍表示，央行將持續觀察最新經濟與物價數據，下週理監事會將就利率及選擇性信用管制措施進行討論，並於會後對外公布決議內容。
針對近期物價走勢，他指出，雖然主計總處公布的5月消費者物價指數（CPI）年增率較前月擴大，但不少國內外研究機構認為台灣整體物價相對穩定，因此若與主要經濟體相比，台灣通膨情勢屬溫和。
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