央行不動如山！ 賴正鎰嘆：不動產要過冷吱吱的年
央行於18日在第四季理監事會上公布，將維持利率政策不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持2%、2.375%及4.25%，利率「連7凍」；同時央行也表示，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。
針對央行決定續凍利率的決策、也沒有對房地產相關貸款再做出新一波的動作。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰坦言，央行第七波選擇性信用管制的政策效果，這一年來已經反映在建築貸款與土地市場上，房價也出現明顯下修，原本期待會再檢討並放寬自住及換屋族群的貸款成數，但如今央行仍不動如山，看來不動產的上下游相關業者都要過個「冷吱吱」的年。
賴正鎰指出，這週是全球超級央行週，有十幾個國家央行陸續宣布利率政策，大多數央行不是維持現狀就是降息，僅日本央行極有可能宣布升息，但台灣可能考慮到出口匯率問題，所以還是守住利率不放，這個外界應該可以理解。
對於不動產信用管制部分，他說，前幾天看到央行最新統計數據，十月底建築貸款餘額年增率僅0.01％，也就是在房市景氣低迷下，多數開發商根本不願買地，也不願開工，導致建築貸款餘額將出現九年來首次負成長。
賴正鎰提到，加上前11個月六大都會區建物買賣移轉棟數合計為18萬4704棟，較去年同期年減26.1%，創下同期新低之外，全台全年的買賣轉移棟數推估可能降至26.5萬棟左右，台中台南跟高雄的房價已有降低。但其實很多自住的換屋族在貸款成數仍受到管制情況下，加上多家銀行房貸利率也創新高，來到2.6%至3.0%，購屋族群苦不堪言。
賴正鎰認為，在房市已明顯降溫的當下，建議央行在相關管制方面是否能再適度修正，包括央行豪宅限貸令，台北市房價8000萬元房貸僅能貸到三、四成，且無寬限期，他建議認定豪宅標準要上調到1億元；新北市7000萬元提高為8000萬元，台中則要從4000萬元上調為5000萬元；非六都地區2200萬元則提高為3000萬元，同時取消限制開放第二戶的自住客貸款成數。讓自住或換屋族群可以貸到款，順利換屋；另外開發商的土建融成數應再拉高，並取消18個月開工令。)(
（封面圖／翻攝自中央銀行YT）
更多東森財經新聞報導
愈打愈高？ 10大行政區房價上漲逾一成 「這區」勁揚56.5%
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 7
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 7
小男友揪一起買房好嗎？為何專家說登記「一人一半」虧大了？3大隱形風險一次搞懂
不少情侶在愛正濃時，尚未結婚男方通常會想先一起買房共築愛巢，不過，究竟情侶可以一起買房子嗎？多數人通常為了雙方都有所保障，會選擇登記一人一半的「共同持有」。對此，有專家直言這種登記方式，會在「購入第二間房或換屋時」碰上問題，一起來看情侶、朋友共同購屋時，選擇「共同持有」的影響與風險。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 23 小時前 ・ 126
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 15
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
《金融》大神專訪／退休師存18檔年領250萬息
【時報-台北電】70歲的退休老師謝士英是國內存股界名人，股齡長達25年的他，55歲就從高師大提早退休，現在每天睡到自然醒，過著不盯盤、每周跟球友打2次籃球的安逸生活，卻能輕鬆積累出7000萬元資產，月領逾20萬元現金活水不虞枯竭，靠著玉山金、統一、聯電、長興、緯創、南亞等18檔，以及獨門操作心法，打造出股息永動機。 年領至少250萬元股息，平均每月從股市領到20萬「養老金」，乍聽之下，你或許以為謝士英是個剽悍狠人，每天在股市大浪中殺進殺出，其實他45歲才開始投資，平常也很少看盤。 他認為，財務自由的重點不在財務，而在自由兩字，之所以在25年間，將220萬元滾到7000萬元，靠的是自成一格的操作策略，究其精髓則是堅持「只買好公司」和「買在好價格」等2大原則。 謝士英大方透露自己的持股清單，前7大持股中，以玉山金490張最多，統一207張次之，以及聯電132張、長興120張、永豐金100張，光是5檔合計就逾千張。 此外，他還擁有60張的佳世達，00940（元大台灣價值高息）也有60張，以及裕融、緯創、聯華食、大統益、寶成、大成、台塑、南亞、宏碁、富邦金、王品等多家股票，靠著18檔總持股，打時報資訊 ・ 1 天前 ・ 6
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 1 天前 ・ 9
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
外資狠砍萬張！廣達收跌近3%失守270元大關 分析師：買點來了
代工大廠廣達（2382）昨日遭外資狠砍1萬4,501張，終止連11日買超態勢，今（17）日開盤以269.5元小幅下跌開出後，股價持續走弱，終場收在265元、跌幅2.93％，失守270元大關。不過，運達投顧分析師陳石輝指出，今日的拉回反而提供短線偏多操作的進場機會。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 7
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
高盛點名鴻海給出 400 目標價，算算至少還得漲 80%，衝了？
美系外資高盛證券大舉調升目標價至 400 元，這獲利空間一算不得了，但你要現在就衝進去卡位嗎？玩股網 ・ 1 天前 ・ 9
房價越打越高！「十大鐵板區」逆勢飆漲逾1成 汐止暴衝5成6最誇張
央行第七波信用管制滿週年之際，六都與新竹十大行政區房價仍逆勢上漲逾1成，新北汐止更以56.5%的驚人漲幅奪冠。《591實價登錄》總編輯李忠哲表示，打炒房政策對抑制房價上漲效果有限，主要受營建成本居高不下、剛需穩定及通膨預期等因素影響。明日央行理監事會動向，將成為2026年房市走向的關鍵觀察指標。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 49
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美光財報激勵華邦電逆勢上揚！十銓卻跌破半根 均遭入列12檔注意股
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導台股昨（18）日收盤下跌56.64點，收在27468.53點，跌幅0.21%，而雖然記憶體股昨為漲跌互現，不過受惠於記憶體大廠美光的2026...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 1 天前 ・ 10