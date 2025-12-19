央行不動如山！ 賴正鎰嘆：不動產要過冷吱吱的年





央行於18日在第四季理監事會上公布，將維持利率政策不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持2%、2.375%及4.25%，利率「連7凍」；同時央行也表示，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

針對央行決定續凍利率的決策、也沒有對房地產相關貸款再做出新一波的動作。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰坦言，央行第七波選擇性信用管制的政策效果，這一年來已經反映在建築貸款與土地市場上，房價也出現明顯下修，原本期待會再檢討並放寬自住及換屋族群的貸款成數，但如今央行仍不動如山，看來不動產的上下游相關業者都要過個「冷吱吱」的年。

賴正鎰指出，這週是全球超級央行週，有十幾個國家央行陸續宣布利率政策，大多數央行不是維持現狀就是降息，僅日本央行極有可能宣布升息，但台灣可能考慮到出口匯率問題，所以還是守住利率不放，這個外界應該可以理解。

對於不動產信用管制部分，他說，前幾天看到央行最新統計數據，十月底建築貸款餘額年增率僅0.01％，也就是在房市景氣低迷下，多數開發商根本不願買地，也不願開工，導致建築貸款餘額將出現九年來首次負成長。

賴正鎰提到，加上前11個月六大都會區建物買賣移轉棟數合計為18萬4704棟，較去年同期年減26.1%，創下同期新低之外，全台全年的買賣轉移棟數推估可能降至26.5萬棟左右，台中台南跟高雄的房價已有降低。但其實很多自住的換屋族在貸款成數仍受到管制情況下，加上多家銀行房貸利率也創新高，來到2.6%至3.0%，購屋族群苦不堪言。

賴正鎰認為，在房市已明顯降溫的當下，建議央行在相關管制方面是否能再適度修正，包括央行豪宅限貸令，台北市房價8000萬元房貸僅能貸到三、四成，且無寬限期，他建議認定豪宅標準要上調到1億元；新北市7000萬元提高為8000萬元，台中則要從4000萬元上調為5000萬元；非六都地區2200萬元則提高為3000萬元，同時取消限制開放第二戶的自住客貸款成數。讓自住或換屋族群可以貸到款，順利換屋；另外開發商的土建融成數應再拉高，並取消18個月開工令。)(

