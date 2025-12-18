央行不動如山！賴正鎰感嘆度過「冷吱吱的年」 籲上調豪宅門檻

鄉林董事長賴正鎰認為房市急凍、房價也下修，央行應鬆綁房市管制。資料照



針對央行召開理監事會議，決定續凍利率，且未對房地產相關貸款做出新一波的動作。鄉林集團董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰今（12/18）日說，央行第七波選擇性信用管制的政策效果，這一年來已經反映在建築貸款與土地市場，房價也出現明顯下修，原本期待再檢討並放寬自住及換屋族群的貸款成數，但央行不動如山，看來不動產的上下游相關業者都度過「冷吱吱的年」。

賴正鎰說，本週是全球超級央行周，有十幾個國家央行陸續宣布利率政策，多數央行不是維持現狀就是降息，僅日本央行極有可能宣布升息，但台灣可能考慮到出口、匯率問題，仍守住利率不放，這是外界可以理解。

對於不動產信用管制部分，賴正鎰指出，根據央行最新統計數據，10月底建築貸款餘額年增率僅0.01％，亦即在房市景氣低迷下，多數開發商根本不願買地，也不願開工，導致建築貸款餘額將出現九年來首次負成長。

加上前11個月六大都會區建物買賣移轉棟數合計為18萬4704棟，較去年同期年減26.1%，創下同期新低，全台全年的買賣轉移棟數推估恐降至26.5萬棟左右，台中市、台南市跟高雄的房價已有降低。然而，許多自住的換屋族在貸款成數受到管制的情況下，加上銀行房貸利率創新高，購屋族群苦不堪言。

賴正鎰認為，在房市已明顯降溫，建議央行在相關管制能適度修正，包括豪宅限貸令，台北市房價8000萬元房貸僅能貸到3、4成，且無寬限期，認定豪宅標準應上調至1億元；新北市從7000萬元提高為8000萬元，台中市要從4000萬元上調為5000萬元；非六都地區2200萬元則提高為3000萬元。

他指出，央行應取消限制開放第二戶的自住客貸款成數，讓自住或換屋族群可以貸到款，順利換屋；另外開發商的土建融成數應再拉高，並取消18個月開工令。

