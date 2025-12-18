央行不放水1／央行決議利率連7凍 三大原因曝光

央行於2025年第四季理監事會議，決議政策利率連七凍。

央行昨（18）日召開2025年第四季理監事會議，政策利率維持不變，央行總裁楊金龍表示主因有三：第一、考量明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%；第二、預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健；第三、審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響。

央行一致同意維持不變，將有助整體經濟金融穩健發展。目前重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

廣告 廣告

楊金龍指出，2025年9月以來，主要央行貨幣政策步調不一；美國聯邦準備體系（Fed）持續降息；歐洲央行（ECB）暫停降息；日本央行（BoJ）仍未重啟升息；中國人民銀行續採寬鬆貨幣政策。市場對主要經濟體央行貨幣政策調整步調之預期，以及對AI產業鏈股價有高估之疑慮，增添國際金融市場波動。

央行總裁楊金龍表示，未來央行也將密切關注AI產業鏈發展、美國經貿政策衝擊等風險。

AI發展出現泡沫疑慮備受關注，楊金龍坦言，央行日前邀請宏碁董事長陳俊聖演講，正是為了解AI是否存在泡沫風險。並表示，近期台股修正與市場對AI前景出現雜音有關，股市漲幅過高本就會修正，反映資金面才是影響匯市的關鍵，貿易因素已非主因。

楊金龍認為，企業家跟經濟學家的角度會有不同，因此央行邀請企業界代表分享觀點，希望能更貼近市場的角度了解AI發展。

未來，央行也將密切關注AI產業鏈發展、美國經貿政策衝擊、中國大陸經濟成長動能放緩風險、主要經濟體貨幣政策調整步調，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

更多鏡週刊報導

央行不放水2／房市依舊不放水 央行這麼說

【和泰車插旗日本】獲豐田支持！和泰車斥資百億 成功插旗日本賣日野商用車

王瑞瑜接全國加油站董事長 台塑集團加油站版圖擴增百家