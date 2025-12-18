央行不解限貸令！楊金龍給投資客的一課還沒完 徐佳馨：捏驚死、放驚飛

記者陳韋帆／台北報導

央行今日召開2025年第四季理監事會議，總裁楊金龍宣布維持利率與存款準備率不變，信用管制亦未鬆綁。住商機構執行總監徐佳馨表示，央行擔憂熱錢引發報復性反彈，故選擇按兵不動。2026年起貸款總量改由銀行內控，但緊箍咒依舊。

在房貸之亂、央行限貸令下，房市買氣進入冰河期已約1年，據六都地政局資料，全台今年買賣移轉棟數恐面臨26萬棟保衛戰，故房產業者大多盼望央行今日理監事會能夠解綁限貸令，今日楊金龍雖然宣布2026年起不動產貸款總量改由銀行內部控管，但實質未鬆綁任何相關政策，且銀行仍需按月向央行報送資料。

徐佳馨指出，央行此次選擇按兵不動，主要是擔憂股市大好、熱錢四溢，一旦鬆綁限貸令恐引爆房市報復性反彈。（圖／記者陳韋帆攝影）

徐佳馨：擔憂房市報復性反彈 央行陷「捏驚死、放驚飛」困境

徐佳馨指出，央行此次選擇按兵不動，與經濟及通膨穩定密切相關。他認為，在股市大好、熱錢四溢的狀態下，央行擔憂股市資金轉進房市，若此時有任何寬鬆動作，可能讓外界產生放鬆管制的預期，引發房市報復性反彈。他形容，這顯示央行目前處於「捏驚死，放驚飛」的兩難困境。

她進一步分析，過去升息幅度有限，現階段降息空間也不大。若明年經濟表現轉差，央行是否會在資金面上採取相對寬鬆態度，將是後續觀察重點。但在目前通膨受控的背景下，保留貨幣政策籌碼是央行的首要考量。

賴志昶指出，房價跌幅未達央行預期，況且國際局勢詭譎，央行須保留更多銀彈面對未來可能出現的衝擊。（圖／記者陳韋帆攝影）

賴志昶：房價跌幅未達央行預期 央行保留貨幣政策籌碼

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則表示，央行按兵不動符合預期，主因在於房價下修幅度尚未達到央行預期。他指出，雖然全台買氣趨冷，但市場價位仍處於高檔，買賣雙方認知落差大，導致央行不敢貿然鬆綁。此外，地緣政治如烏俄、中東及近期東南亞局勢詭譎，對出口導向的台灣經濟構成風險。

他強調，央行此時站穩腳步是為了保留籌碼，以減緩未來國際經濟「黑天鵝」對台灣的衝擊。在房價未見顯著鬆動前，緊縮政策仍會是主旋律。

2026年不動產貸款轉內控 實則央行未解銀行緊箍咒

針對2026年起不動產貸款總量改由銀行內部控管，賴志昶補充，這雖象徵貸款總量已因限貸令有所下降，但銀行仍需按月呈報資料且面臨專案金檢。他認為，銀行方其實仍戴著「緊箍咒」，審核撥款將持續保守。對購屋者而言，明年貸款難度恐怕難以實質降低，換屋族僅能自求多福。

目前全台房市已被打入留校察看名單，觀望氛圍勢必延續至明年上半年。賴志昶研判，央行對自用族群雖有放生態勢，但二房限貸重拳未鬆，短期內鬆綁機率微乎其微。

