央行丙午馬年生肖紀念套幣 今起開放網路預購

中央銀行今(六)日發布委請臺灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」(見圖)；採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，總銷售數量共九萬套，每套售價二千四百五十元。

央行發行局長鄧延達表示，「網路預購」配售五萬套，自即日起至一月十二日止，可上臺銀「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統(https://coinset.bot.com.tw)」辦理預購，網路預購者每人限申購一次，每人最多可申購五套；網路預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於一月十三日下午十四時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至一月十九日下午十五時卅分止；完成繳款者，可於一月廿九日起一個月內赴預購時選定的臺銀分行領取。「臨櫃銷售」部份，共配售四萬套，將自一月廿九日起於臺銀各分行(簡易型分行除外)公開發售，臨櫃購買者每人每次限購兩套。

央行「丙午馬年生肖紀念套幣」採銀幣(面額新臺幣一○○圓)及銅合金幣(面額新臺幣十圓)各一枚組合成套，銀幣含銀一英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北一○一跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。套幣包裝盒則以底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示；並以珠光斜織紋紙盒盛裝。

有關網路預購作業流程及詳細規定已刊載於前述申購網站，可上網查閱，或撥打○二二三四九三二九三或○八○○○二五一六八詢問。