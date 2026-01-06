央行也撐不住！馬年套幣漲550元 限量9萬套、背面藏彩蛋驚喜

央行發售丙午馬年生肖紀念套幣記者會。廖瑞祥攝



即將邁入赤馬年，中央銀行推出的「丙午馬年生肖紀念套幣」於今（1/6）日正式亮相！由於國際貴金屬價格持續飆漲，就連央行也撐不住，每套售價調漲550元，定價來到2450元，銷售數為9萬套，採取「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自即日起可上網預購，或於1月29日開始前往台灣銀行各分行臨櫃購買，而今年的小彩蛋是背面設計為台北101跨年煙火，有別於以往且更為氣派。

發行局今日宣布，將委託台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，套幣銷售數量為11萬套，「網路預購」配售5萬套，而「臨櫃銷售」配售4萬套，每套售價新台幣2450元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

發行局局長鄧延達說明，套幣採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套，正面以局部鍍金的「馬」圖樣並佐以玉山剪影為主題，背面則印上台北101跨年煙火，還有HAPPY NEW YEAR的字樣；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹起腳為主構圖，背面有部分上彩的「繡球花」。

由於套幣售價創下歷年新高價，鄧延達表示，2025年的白銀價格為每盎司76.3美元、漲幅140%，就連銅價也有上揚，不得不反映在售價上，不過，售價幾乎逼近成本價，畢竟套幣是以服務民眾為目的，若價格偏低，恐怕出現套利空間。

鄧延達指出，今年馬年套幣的售價創新高，次高價格是在2012年龍年套幣的2000元，而前一次馬年套幣的價格是1800元。通常套幣使用的銀料都是年度購入，近年受到貴金屬價格飆漲，本次不得不上調價格，也會按行情去調整。

央行發行局委託台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」。翻攝台銀官網

相較於以往使用傳統文化圖騰，銀幣背面主題是台北101跨年煙火，格外引人矚目。鄧延達說，101在全球跨年佔有極重要的地位，也吸引全球焦點，與台北101進行洽談，對於101大樓能印在套幣感到榮幸，雖有授權金，但價格並不高，也開啟雙邊的新合作模式。

有意購買的民眾可致台灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日下午2時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日下午3時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於1月29日起1個月內赴預購時選定的台灣銀行分行領取。

