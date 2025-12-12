央行來電稱國外匯款卡住？央行警告：假的、全是詐騙

〔記者陳梅英／台北報導〕詐騙手法不斷翻新，竟然連中央銀行都成為冒用對象。央行今日在臉書專頁發布提醒，指出近期有不法人士假冒央行名義致電民眾，謊稱有「國外匯入款卡在央行」，藉機索取個資或要求支付費用。央行強調，這類電話 全都是詐騙，呼籲民眾務必提高警覺。

央行表示，詐騙集團常見話術包括聲稱「您有一筆國外匯入匯款卡在中央銀行，無法完成解款」； 要求提供銀行帳號、提款卡、密碼等敏感資訊；謊稱需先繳交「稅金」、「手續費」或「解款費」才能入帳。

央行指出強調，國外匯入款的通知與解款程序全由商業銀行辦理，不會經由中央銀行，而且凡是要求「先付款」才能拿到款項都是詐騙！

若接獲類似可疑電話，民眾應立即：

1、掛斷電話

2、勿提供任何帳戶或個人資訊

3、致電 165 反詐騙專線或向往來銀行查證

央行呼籲民眾加強防詐意識，避免因不熟悉金融流程而遭不法人士詐騙。

