央行保留「彈性」12月新案看屋稍見回溫

近兩次央行理監事會議態度保留「彈性」，新案上門看屋組數稍見回溫，換屋需求詢問升溫。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕近兩次央行理監事會議態度保留「彈性」，加上12月進入傳統房市旺季，代銷業者指出，新案上門看屋組數稍見回溫，換屋需求詢問升溫。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，今年下半年央行兩次理監事會議，雖無法實質為房市注入大量活水，但對市場信心仍有幫助。

明年房市關鍵仍看央行鬆綁態度

即便現行信用管制措施持續，多屋族房貸資金運用仍受規範，因此，交易量難以爆發；但隨著銀行端在放款額度控管上重獲自主權，預期將有助於紓緩資金調度壓力。

至於，2026年房市看法則聚焦三大重點，童莉婷表示，首要關鍵仍在央行的政策態度，特別是基準利率走勢及信用管制何時能夠鬆綁。觀察目前房市，已有建商推出讓利個案，試圖以價換量，不僅造成房市價量拉扯，也使得不動產放款集中度持續居高不下。因此，房價能否順利軟著陸，將是央行決定何時解除管制的關鍵指標。

再來明年為選舉年，新青安2.0若推動，將引出剛性買盤，為房市注入活水，最後則是虛坪改革制度上路，預期新案公設比降低，將成為明年自住民眾評估建案性價比的核心指標。#

