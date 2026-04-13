央行優先穩匯 防輸入型通膨

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中央銀行副總裁嚴宗大表示，面對外資頻繁流動、匯率波動及輸入性通膨壓力，央行當前最核心的政策目標，在於維持新台幣匯率相對穩定與控制輸入性通膨，至於出口競爭力並非優先考量。他說，在全球資金高度流動的環境下，央行無法限制外資進出，只能透過匯率調節與市場機制引導資金動向。

立法院財委會昨邀請央行等部會針對中東衝突引發國內通膨相關議題進行專案報告，嚴宗大答詢時說，當前央行在匯率政策上，最關注的是匯率變動對整體物價的影響，尤其是以美元計價的進口商品價格是否出現長期上漲趨勢，將是決定政策應對的重要依據。

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嚴宗大指出，央行在制定貨幣政策時，主要依據為國內物價走勢，並長期以百分之二通膨率作為重要警戒線。當通膨壓力升高並接近或超過該水準時，將作為是否調整利率的重要參考指標。

針對立委郭國文關切是否能引導外資長期留在台灣、降低短期資金進出對市場的衝擊，嚴宗大說，台灣資本市場高度開放，資金進出自由，難以對外資停留時間進行直接限制。目前規範僅要求外資在賣出股票後，若未立即匯出資金，就須於國內市場進行投資運用。

嚴宗大表示，資金流動本質上具有雙向性，央行無法單向要求外資延後匯入或匯出，只能透過調節和市場機制來引導資金動向。在全球資本快速移動的趨勢下，維持市場穩定與制度透明，仍是央行政策運作的核心。

根據星展銀行評估，若油價維持高檔，對全球經濟的影響不容小覷，甚至存在「停滯性通膨」風險。雖然台灣不至於陷入停滯，但原有的低通膨優勢將逐步消失。星展集團資深經濟學家馬鐵英說，預估台灣消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率將自五月升至約百分之二，並維持至年底，全年ＣＰＩ增幅達百分之一點九；台灣高度依賴中東能源進口，外溢影響將逐步反映在企業成本與民生物價上。

立委劉書彬質詢指出，根據央行提交的書面報告，國際能源總署認為，此次美伊衝突若導致荷莫茲海峽航運受阻，其能源供給衝擊規模恐超越一九七○年代兩次石油危機及二○二二年俄烏戰爭的總和，在此背景下，央行如何採取「妥適貨幣政策」？嚴宗大說，央行長期以百分之二通膨率作為重要警戒線，將持續密切關注國際經濟金融情勢變化，並審慎調整貨幣政策，以兼顧物價穩定與金融市場秩序。

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