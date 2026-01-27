央行公布春節換新鈔地點 455家銀行郵局2/9起可兌換

記者吳典叡／臺北報導

農曆春節將至，為提供民眾兌換新鈔，中央銀行今（27）日指出，已選定臺灣銀行等8家金融機構、455家分行與郵局為指定兌鈔地點，從2月9日起至13日可兌換。除了央行官網、臉書及行動APP可查詢指定兌鈔地點外，央行也呼籲多用數位紅包或可用券，兼顧環保免排隊。

央行表示，已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行與郵局，為指定兌鈔地點，均將開設「新鈔兌換專櫃」，加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換。

同時，央行特別在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔地點；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

央行指出，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，民眾可前往兌換。

央行也提到，鑒於綠色金融是國際趨勢，鼓勵民眾以仍適合流通的可用券，取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，也可兼顧環境永續。同時，鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，傳遞祝福心意。

中央銀行公布春節換新鈔地點，總計455家銀行郵局，從2月9日至13日可兌鈔。（取自央行臉書影片）

中央銀行選定臺灣銀行等8家金融機構、455家分行與郵局為指定兌鈔地點。（取自央行臉書影片）

中央銀行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳，傳遞祝福心意。（取自央行臉書影片）