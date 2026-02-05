央行公布1月外匯存底創史上新高 達6044.57億美元連2月成長

中央銀行5日公布115年1月份外匯存底統計，截至1月底止，我國外匯存底金額達6,044.57億美元，再創歷史新高，較上月底增加19.04億美元，連續兩個月呈現成長。央行外匯局局長蔡炯民表示，推升外匯存底的主因包括投資運用收益、匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

中央銀行。（資料照／中天新聞）

蔡炯民說明，本月外匯存底變動主要受到三大因素影響。第一，投資運用收益方面，本月孳息收入表現亮眼，對外匯存底貢獻良多。外匯存底是央行所持有的國外資產，包含外國的貨幣與可以兌換成貨幣的有價證券，存放在國外的資產會產生利息收入。

第二，匯率變動部分，1月份美元指數下跌1.35%，非美貨幣普遍走強。其中，澳幣升值4.51%表現最強勁，英鎊、日圓、人民幣及歐元亦有1.5%至2.1%不等的升幅。當非美貨幣升值時，以該幣別持有的資產折算成美元後金額增加，進而推升外匯存底數據。

第三，市場調節方面，1月上旬新台幣供需較強，央行為了維持匯市秩序曾進場調節賣匯。蔡炯民補充，1月份外資動向呈現互抵狀態，受台積電等股利入帳及相關特定支出影響，外資盈餘匯出約90億美元。但同月份外資本金則呈現淨匯入，金額約97億美元，兩者相抵後，外資資金淨變動僅約1至2億美元,整體資金水位維持平衡。

我國1月份外匯存底達到6,044.57億美元。（圖／報系資料照）

蔡炯民指出，隨著台積電等權值股股價攀升，一張180萬元，即便外資買賣張數不變，涉及的資金規模卻呈倍數成長。單日動輒400至700億台幣的賣超或買超，對匯市造成的進出壓力已顯著增加。他坦言，外資每日在股市的買賣超金額非常龐大且操作頻繁，例如單日賣超可達數百億新台幣，對匯市的即時供需產生直接衝擊，由於供需不穩，央行積極進場調節穩匯。

蔡炯民進一步說明，以目前外資持股市值來看，同樣買賣一張股票，相同張數數量來看，金額卻因股市上漲造成落差，也間接影響股市波動增加，這是確定的事實。其次，匯率挑戰增加，過去一年與外資市場溝通也有良好的管理，市場本身也有價格機制，若非出現非理性市場機制，市場自身的價格都可以穩住波動。央行對此將密切監控。

台積電。（圖／路透）

根據央行資料，115年1月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計12,978億美元，約當外匯存底215%。

