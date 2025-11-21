央行公布Q3旅行收支 逆差41億美元創新高

疫情後國人出國旅遊熱潮延續，央行公布最新的國際收支顯示，今年第三季國人出國的旅行支出共66億美元，對比國際觀光客來台的旅行收入25億美元，逆差41億美元是史上最高，而這樣的逆差可能持續再擴大，根據品保協會公布的明（2026）年1到3月旅遊團費，國人首選旅遊目的地日本，受惠日圓匯率低點，除北海道團和東北團因冬日滑雪機位較滿，其他地區團費下調約5%，且因中國旅遊制裁日本，展望第二季團費還有下調空間。

品保協會東北亞線發言人黃清涼表示，「這2天也問過一些飯店，跟飯店業者的價位，其實還沒有鬆動。」

品保協會分析，觀察日本產品還未直接受中國客減少影響，價格有明顯波動，倒是因為中國旅客轉往鄰近南韓，導致南韓當地旅館供不應求，熱門住宿地點房費已有明顯波動。

品保協會東北亞線發言人林岳雨指出，「明洞、還有弘大，這方面的房價是很居高的，尤其是東大門的話，漲幅的部分大概將近要35%左右。」

觀光學者分析，儘管中國發動旅遊經濟制裁日本，但日本疫情後已經是過度旅遊，單一市場減少來客不至於讓日本觀光崩盤，反而可能在旅遊感受上擁擠度下降，吸引更多國人前往。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨解釋，「地緣政治的關係，旅遊擁擠度下降的時候，也是會容易讓消費者願意往這個地方前進。」

旅客賴太太覺得，「趁這此機會去好好去玩一玩，也不會那麼壅塞，有什麼不好。」

旅客黃先生認為，「我個人覺得如果是我，這個時候去日本應該是最好的。」

對於台灣面臨嚴重觀光逆差挑戰，觀光學者直言，疫情後不少國家推出新的景點與創意行銷措施吸客，觀光產業就是要「販賣幸福與快樂」，政策必須做到讓旅客有感，才能爭取更多來客。