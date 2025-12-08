央行冷暴力對待？房市買氣估史上次低 不動產聯盟指選舉年可望被放過！

記者陳韋帆／台北報導

中華民國不動產聯盟今（8）日舉辦年末記者會，聯盟理事長林正雄表示，今年房市被央行第七波管制冷暴力對待，導致交易量全面萎縮，成屋少3成、預售屋少7 成，而政府還想在明年進行虛坪改革、限縮二類謄本權限，所幸內政部願意聆聽產業意見，也承諾不會輕易推出。

中華民國不動產聯盟總會以「政策過當．產業急凍．殃及無辜．量縮價穩」16字總結2025年房市。林正雄預估，今年買賣移轉棟數將僅有25.6萬棟（年減9.45萬棟，約27%），將創35 年歷史次低記錄，衝擊約200萬人元從業生計。

林正雄曝內政部「虛坪改革」、「二類謄本」兩大改革不會貿然實施

內政部近日力拚「虛坪改革」、「二類謄本調閱查詢限縮」兩大改革，林正雄認為，虛坪改革應回歸市場機制，多數公設為必要用途，產品定位應由市場決定，至於二類謄本改革部分，大家都能理解政府打詐美意，並保留專業查詢權。

他說，日前已代表聯盟向內政部提出建議，次長董建宏目前回應，「將尊重公會建議，不會貿然實施法令，並將引述業界實務意見作為佐證。」故業界暫時不用過於擔憂。

2026房市關鍵字「啟」 選舉年可望鬆綁房市政策

展望2026年，林正雄預估，受選舉年政策可能鬆動及今年GDP創新高利多帶動，市場有望「啟」動新局。況且房市仍有「分家、主力購屋31~50歲711萬人、老屋換新」三大剛需主力支撐，故仍可樂觀看待。

不過，他也提醒政府，房地產產業鏈從業人員逾200萬，佔就業人口約30%，貢獻不容忽視，建議政府應持續加碼新青安、鬆綁限貸令、虛坪改革回歸市場機制、保留二類謄本專業查詢權，讓房市回歸穩定。

