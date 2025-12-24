央行出手補漏洞！明確保管行申報責任 強化外資資金用途監管

央行要求保管行和銀行在受理外資結匯案件時，秉持誠實申報原則，確認匯款性質與實際投資交易內容相符。李政龍攝



回顧今年5月初，新台幣暴力升值，當時有外資趁機炒匯，引發外界高度關注，央行更是啟動專案金檢。為了防止外資透過保管行或銀行匯入時，申報資金用途與結匯不符，央行今（12/24）日修正「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報應注意事項」，並同步在「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集」中新增兩題問答，明確要求保管行和銀行在受理外資結匯案件時，秉持誠實申報原則，確認匯款性質與實際投資交易內容相符。

外匯局副局長洪櫻芬表示，保管機構為外資的國內代理人，以其名義代為辦理結匯申報，視同申報義務人，對申報內容的真實性要負起負責，但今年5月期間，一度出現外資匯入後，轉為新台幣，卻並未投入股市投資，停泊數日後就結匯離開，所以，在「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集」增訂保管機構和銀行業的責任和義務，就是為了防範漏洞。

洪櫻芬說明，外資只要在鄧交所登記合格之後，就能夠匯款來台投資，多半都匯委託保管機構擔任境外投資人的國內代理人，代為辦理國內證券投資款的結匯申報，往往保管行跟結匯行會是同一家機構，但「保管」和「投資」的業務隸屬不同的部門，央行此次將文字明確化，以落實真正的管理。

根據問答集增訂的內容，保管機構為境外投資人的國內代理人，同申報義務人身分，保管機構應遵守本央行對申報義務人的相關規定，對申報內容的真實性負責，違反者並得依「管理外匯條例」予以處罰；且保管機構就境外投資人從事國內證券交易的結匯，應如實申報結購（售）資金的來源（用途）與金額，並確認填報之匯款性質與實際投資交易內容相符。

洪櫻芬強調，央行並不是增加銀行負擔，重點在於確保外資結匯申報能如實反映資金用途，一旦發現申報不符規定，可要求保管行或結匯行提出改善措施，甚至是給予警告鄧，會依情節輕重進行處分，來強化銀行應該落實的責任。

