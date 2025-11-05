央行出手阻貶！外匯局長解析新台幣走勢，終究要看「它」的臉色

新台幣匯率近期一路趨貶，迫使中央銀行出手拋匯，連帶影響10月外匯存底下滑，但也呼應央行先前不斷重申雙向調節的論調，並非外界指稱的「阻升不阻貶」。

央行今（5）日公布10月底外匯存底為6001.97億美元，比起上月減少27.46億美元。外匯局長蔡烱民表示，這段期間除了人民幣外的主要貨幣都對美元貶值，尤其10月上旬中國祭出稀土管制措施，隨後又有美國總統川普揚言加徵關稅的利空消息，當時股市聞訊重挫，國內匯市供需不平衡，央行為了維持秩序，因此進場拋匯阻貶，這也表明央行的干預並非單向阻升。

媒體詢問，以往國內股匯市場亦步亦趨，但近期台股波動劇烈、大漲大跌，為何新台幣匯率卻似乎出現脫鉤的情況？

蔡烱民回應，匯率變動除了受到外資主導，廠商調節力道以及國際美元的走勢也會有所影響，最近美國經濟基本面穩健，聯準會（Fed）主席鮑爾更在10月底的決策會議上顯露鷹派姿態，淡化市場對於12月降息預期，這些因素都讓美元表現相對強勢。

根據央行資料顯示，截至10月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計1兆1537億美元，約當外匯存底192%，兩項數字同步刷新歷史高點紀錄，也讓外界好奇，是否會有衝擊匯市穩定之虞。

蔡烱民說明，台股市值持續創高推升了相關數據，只要經濟、股市體質穩健，自然容易吸引外資青睞，「金融市場本來就是資金進進出出，目前看起來沒有什麼問題。」



