央行列台灣經濟6大不確定性 示警AI供應鏈下行風險

（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行認為AI需求超乎預期，將今年經濟成長率大幅上修至7.31%，創15年來新高，但提醒台灣面對6大不確定性，並將AI發展列為首位，指出AI終端應用尚未成熟，相關供應鏈營運存在下行風險。

央行18日公布最新經濟預測，估今、明年經濟成長率分別達7.31%與3.67%，原因是AI需求超乎預期的強勁，但這不代表前景一片坦途，仍有AI供應鏈下行風險，美國關稅政策後續發展，主要經濟體央行貨幣政策走勢分歧，中國大陸遏止產能過剩與惡性價格競爭的成效，以及地緣政治風險與極端氣候等6大不確定性。

央行指出，AI算力基礎設施持續擴建，供應鏈因大廠間閉環交易而更緊密，但終端應用與商業模式尚未成熟，市場擔憂雲端服務供應商（CSP）等業者營收不如預期，恐衝擊股市。假如未來AI應用無法創造足夠獲利，CSP廠商將下修資本支出規模，可能影響台灣半導體與伺服器供應鏈出貨。

而美國關稅政策後續發展，將影響全球經貿成長動能。央行表示，美國232條款針對半導體與資通訊等產業的調查結果，可能衝擊全球相關供應鏈的生產與投資布局。此外，美國聯邦上訴法院8月裁決，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵對等關稅、芬太尼關稅等違法，此案現已上訴至最高法院，最高法院判決結果與川普政府因應措施，添增全球經貿政策不確定性。

央行接著指出，主要經濟體央行貨幣政策走勢分歧，牽動全球資金流向，並影響全球股匯債市穩定。而中國大陸遏止產能過剩與惡性價格競爭的成效，左右傳產貨品復甦力道，如果成效不如預期，過剩產能將持續外溢，低價傾銷全球，恐拖累未來台灣傳產貨品出口復甦力道與時程。

地緣政治風險方面，央行指出，俄烏和平談判的進展與內容影響未來北約與俄羅斯之間的戰略態勢，中國大陸與日本緊張關係升溫，美國對委內瑞拉行動是否升級等，都對全球經濟與金融市場造成不確定性。另一方面，極端氣候加劇，將損及農作物產量，恐推升糧食、燃料等價格，不利全球物價穩定。（編輯：潘羿菁）1141219