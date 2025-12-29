央行利率不動讓買房族觀望 2026年預估量平價盤

台灣房市持續低迷，買方保守看待。（圖／鏡週刊提供）

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2025年12月調查結果為92.63點，與上月相較下降1.63點，連續10個月落在100以下的悲觀區間，也中斷了10、11月連兩月的回升，顯示買方對房市仍保守看待，市場交易表現持續在低檔徘徊。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年第三季金管會將新青安貸款排除於銀行法不動產放款上限計算後，公股行庫的承作案件及放款金額，雙雙止跌回升，顯示政策向首購族開綠燈，對市場有一定程度的激勵效果，使9~11月的房市信心逐漸提振。不過央行年末的理監事會議，並未調整信用管制的大方向，僅讓不動產放款集中度回歸銀行內控。管制鬆綁的期待落空，讓市場的觀望氣氛略有提升，年底的指標分數因而稍稍滑落。

周鶴鳴指出，雖然打炒房的政策大環境無明顯變動，但為防錯殺自住客，近期政府的滾動式檢討鬆弛有度，且不動產業者若不敵景氣寒風遭遇資金斷鏈，將衝擊金融穩定，也並非政府樂見，所以管制政策對市場的干擾可望進一步淡化。加上2026下半年新青安將屆滿，預計將有新青安2.0接續執行，政策佈達初期，申辦熱度有望增加，使首購客源持續發揮撐盤作用；且明年下半年為地方選舉熱戰期，勢必端出建設牛肉，帶動產業、消費活絡，有助房地產盤整支撐，因此明年中將是全年房市的重點觀察指標。

此外，2025年全台的買賣移轉棟數，估計將落在約26萬棟左右，較去年大減逾四分之一，隨著比較基期下降，2026年全台交易量的萎縮幅度將相對收斂；價格方面，供給量大的蛋白區，有機會掀起更大一波「讓利取量」的促銷戰；對於自住人口集中、生活機能成熟的蛋黃區，交易量雖然持續縮水，但價格僵固性強，甚至精華地段因釋出稀有仍溫和上漲，K線發展也讓區域房價認知重新盤整，因此展望2026年房市，預估將朝「量平價盤」的方向穩健發展。



