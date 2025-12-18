央行利率政策連7凍 房市信用管制不鬆綁

儘管美國聯準會(FED)降息1碼，而我國央行則不動如山，利率連續7季不調整。中央銀行今(18)日召開理監事會議，理事一致同意維持政策利率不變，審慎因應全球金融前景的不確定性，以及美國經貿政策對國內經濟可能的影響，認為目前貨幣政策基調適當，緊中帶鬆。然而選擇性信用管制並未鬆綁，但明(2026)年起銀行不動產貸款總量回歸各銀行內部控管。

央行去(2024)年8月起實施一連串措施，先是要求銀行自主管理房貸總量管制為期1年，又在9月祭出最強打炒房手段第7波選擇性信用管制措施，迄今已逾1年。央行表示，實施以來銀行受限於貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。不過，央行總裁楊金龍指出，結果還不到很滿意，滿意就會放寬第7波管制措施，目前顯然還不到這個程度。

央行則放鬆對銀行貸款的監控，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，不過仍須按月向央行報送相關資料。央行是否甩鍋不管？楊金龍直言，如果真要甩鍋，就不會要求銀行每個月提供資料，也不會由央行持續檢視、必要時請銀行來說明，1個月匯報1次；即使銀行出現偏差，最多也只累積1個月，不會拖到3個月後才發現，要處理已來不及。

楊金龍近一不提到，過去設定目標，在實務上反而產生問題，有些銀行為了達標，會出現形式上的配合。現在要求每月據實回報，由央行檢視資料，把壓力從目標數字，轉移到實際行為與資金流向。

對於房貸回歸銀行內部控管，中信房屋回應，未來銀行資金調度應較有彈性，可望釋放更多放款動能，進而緩解目前房貸排隊的壓力，但對於市場帶來的實質影響仍待後續觀察。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雖然這次沒有進一步加碼管制，但央行談話明確釋出「政策尚未到可鬆綁階段」的訊號，因此投資或多屋族資金成本與貸款條件仍將受限，市場依舊以自住買盤為主要支撐力道。

新青安政策近2年為房市帶來亂象，立法院財委會部分立委對明年7月底「落日」的新青安政策未來發展，持保留態度；也有聲音擔心若有新青安2.0，恐怕會讓打炒房的努力功虧一簣。

楊金龍坦言，處理新青安1.0的代價很高，新青安有好的一面也有不好的一面，但政策太寬鬆就是不好，如果年輕人收入不是很好，只是因為身分是年輕人就一定給予優惠，這也不好。至於新青安2.0的方向，行政院與財政部都會好好檢討，相信會更謹慎，央行會觀察政策方向，不排除提出新措施。

