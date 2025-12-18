央行利率維持「連七凍」、房市管制沒鬆綁 2026經濟成長率「保3%」

央行今（18）日召開理監事會議，宣布政策利率、房市信用管制措施不調整。圖為央行總裁楊金龍。 圖：黃偉柏／攝影

[Newtalk新聞] 美國聯準會（Fed）利率決策會議於上週四（18日）凌晨宣布降息 1 碼後；今（18）日下午，我國中央銀行 2025 年第四季理監事會議也登場，本次利率一如預期「連七凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率將維持在各為 2％、2.375％及 4.25％。

央行指出，綜合考量國內外經濟金融情勢、明年國內通膨展望溫和，且持續低於 2%，預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健。為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，以及美國經貿政策對國內經濟可能的影響，理事會認為本次利率維持不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

上修今年 GDP 成長至 7.31%、明年成長 3.67%

央行總裁楊金龍表示，預期今年經濟成長率 7.31%，與主計總處先前釋出的 7.37% 差不多，較九月預測的 4.55% 大幅上修。台灣今年前三季 GDP 成長率繳出優於預期的 7.18%。近月來，持續受惠美國 AI 等新興科技（CSP）廠商應用需求強勁，出口大幅成長、民間投資亦續增，加上美國的《232 條款》調查推遲，加上民間消費動能回升；近月來國際原油價格下跌，全球通膨持續降溫；勞動市場方面，近月來就業人數增加、失業率回降，薪資溫和成長。

展望明年，新興科技應用需求持續擴展，惟國際機構預期明年全球貿易量成長放緩，且台灣出口及民間投資因基期較高，成長動能將趨溫和，而民間消費可望增溫；央行預測明年經濟成長率為 3.67%，較主計總處的 3.54% 些微樂觀。

物價方面，今年九月以來，部分商品減、免徵貨物稅，加上蔬果等食物類價格趨穩，消費者物價指數（CPI）年增率趨降；今年前 11 個月平均 CPI 年增率 1.69%，扣除食物與能源項目的核心 CPI 年增率則 1.64%。央行預期，今年 CPI 與核心 CPI 年增率分別為 1.66%、1.65%，略低於～主計總處的 1.67%，低於去（2024）年的 2.18%、1.88%。

至於明年，受國際機構預期油價低於今年，加以部分商品貨物稅減、免徵降價效果持續等效應影響，及服務類通膨可望走勢緩降，央行預測明年台灣 CPI 及核心 CPI 年增率均為 1.63%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。後續將密切關注 AI 產業鏈發展、美國經貿政策衝擊、中國經濟成長動能放緩風險、主要經濟體貨幣政策調整步調，及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。

不動產貸款總量管制回歸各銀行內部控管

房市信用管制措施方面，央行依舊維持不調整「第七波選擇性信用管制措施」。楊金龍指出，考量近一年來，已請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管；惟須按月向本行報送相關資料，本行並將持續辦理專案金檢，以利本行掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實本行選擇性信用管制措施，期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

自實施信用管制以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易降溫，房價漲勢減緩；國內銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款佔購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款佔建築貸款之比率亦持續增加。目前，全體銀行不動產貸款佔總放款比率（不動產貸款集中度）由去年六月底高點 37.61%，緩降至本年 11 月底之 36.7%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至本年 11 月底分別為 3.79%、4.81% 及 0.68%。楊金龍表示，仍將滾動檢討信用管制措施之執行成效，並密切關注房市相關政策以及對其影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

