央行利率連七凍、青安政策不落日！業者估2026年房市景氣持續「鴨子划水」

央行今（18日）召開理監事會，央行總裁楊金龍會後宣布，理事一致同意「連七凍」維持年息2%，楊金龍並表示，房市交易持續降溫、漲勢減緩，房貸管制不變，但明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。對此，房地產業者指出，面對央行遲遲不鬆綁緊箍咒，2026年房市景氣預估將持續鴨子划水。

台灣房屋集團趨勢中心今發新聞稿指出，房市因第七波信用管制引發的「金龍海嘯」，將市場交易量打趴，由於政策緊縮已超過1年，使各界高度關注央行今年第四季的理監事會議，是否會適度鬆綁提振市場。結果央行不論是利率還是信用管制，依然紋風不動。

該中心執行長張旭嵐表示，儘管購屋者與業者都希望央行管制能有所調整，但從數據面來看，9至11月的不動產放款集中度不降反升，且消費者購置住宅貸款餘額仍不斷推高，加上國內股市表現佳，市場資金充沛，若鬆綁管制，恐難避免游資轉進房市，因此央行在政策導引房市軟著陸已略見成效的情況下，選擇讓子彈再飛一段時間，持續緊盯銀行內控，也算合乎預期。

張旭嵐並指出，在利率方面，今年國內經濟成長率超過7%，明年各大經研機構也樂觀看待可超過3%，所以降息釋出資金來救經濟的時機仍未到，也讓央行在利率政策上繼續「美規台不隨」，連續七季不動如山。由於利率與信用管制都維持現狀，所以房市大環境冷淡的情況將一路延續到2026年，但市場經歷一年多的盤整，交易量基期已相對低，所以明年的量縮幅度也相對有限。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，今年9月金管會將新增新青安放款排除於銀行法72-2條的上限計算後，申貸戶數與撥款金額都有所上升，顯示自住剛需仍扎實。

陳定中並談到，財政部日前也表示，2026年新青安期滿後，將研擬接續的優貸方案，青安政策「只會調整不會落日」，對消費者仍具一定程度的激勵作用，所以首購族將是2026房市的主要支持力量，低總價小宅當道的風潮也會持續延燒。

但他也認為，由於小資買家的負擔能力有限，消費者在景氣冷淡下追價意願也低，部分供給量大的新興重劃區，業者讓利促進買氣的可能性高，也可望導引房價收斂，預估房市將是「量平價修」的一年。

