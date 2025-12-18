央行利率連7凍！不動產管制未鬆綁 楊金龍：房貸總量明年回歸銀行自主

中央銀行今（18）日召開第四季理監事會，決議政策利率連續第7次維持不變，重貼現率續凍在2%，房市信用管制措施也未做任何調整。不過央行考量銀行自主管理不動產貸款總量目標已多數落實執行且有改善，明年起銀行不動產貸款總量將回歸由各銀行內部控管。

中央銀行總裁楊金龍。

本周全球迎來「超級央行周」，聯準會（Fed）12月再度降息後,包括歐洲央行（ECB）、英格蘭銀行（BoE）及台灣央行都在18日公布最新利率決策，日本銀行（BoJ）將於周五開會。主要央行政策方向分歧，歐洲與日本偏向緊縮、英國有降息空間，央行總裁楊金龍會後將發表相關談話。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量明年國內通膨展望溫和且將續低於2%，以及預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健，為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，認為本次維持政策利率不變將有助整體經濟金融穩健發展。國內通膨可控、經濟成長優於預期，央行並沒有降息空間。

央行也說，將密切關注AI產業鏈發展、美國經貿政策衝擊、中國大陸經濟成長動能放緩風險、主要經濟體貨幣政策調整步調，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

楊金龍宣布央行利率連7凍。

房市管制方面，央行表示，實施第7波選擇性信用管制以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。

全體銀行不動產貸款占總放款比率由上年6月底之高點37.61%，緩降至本年11月底之36.70%。全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至本年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

央行宣布不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

央行表示，雖不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，仍須按月向央行行報送相關資料，央行並將持續辦理專案金檢，以利掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實本行選擇性信用管制措施。期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

