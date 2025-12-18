央行利率連7凍！房市信用管制未鬆綁 理監事會重點一次看

中央銀行今天舉行理監事會議，決議利率不變，連續7季不調整，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，維持在2%、2.375%及4.25%，利率水準維持17年（2008年12月）以來的高水位。

央行2022年3月開啟本波升息，截至去年3月最後一次升息（0.125個百分點），累計只升息3碼半（0.875個百分點），相較於美國聯準會先前強力升息21碼，或5.25個百分點，我國央行升息力道相對較溫和。

也因此，即便美國聯準會近期連續3次調降利率，但我央行仍不為所動，今天再度宣布利率不變，並未跟進美國聯準會，市場也不覺得意外。

廣告 廣告

至於市場關心的打炒房措施，外界原本觀望央行會不會鬆手放寬，但理監事會還是維持現況，沒有做出調整。不過，央行決定，銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

理由是去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年(去年第4季至今年第4季)之不動產貸款總量目標，嗣於去年9月第七度調整選擇性信用管制措施。實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩； 全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由上年6月底之高點37.61%，緩降至今年11月底的36.7%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至本年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

考量近一年來，央行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，明年起，銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。 惟須按月向央行報送相關資料，央行並將持續辦理專案金檢，以利掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實本行選擇性信用管制措施，期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

另外，央行下調通膨預估，消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率，預估分別為1.66％、1.65%，低於9月預估的1.75%、1.67%。

至於經濟成長率，央行大幅調升，由上次預估的4.55％拉高至7.31％。預估明年為3.67％。

●以下是中央銀行理監事聯席會議決議重點：

一、國際經濟金融情勢 本(2025)年9月本行理事會會議以來，伴隨人工智慧(AI)等新興科技應用發展，全球製造業景氣續呈擴張，全球經濟溫和成長；近月國際原油價格下跌，全球通膨持續降溫。

9月以來，主要央行貨幣政策步調不一；美國聯邦準備體系(Fed)持續降息；歐洲央行(ECB)暫停降息；日本央行(BoJ)仍未重啟升息；中國人民銀行續採寬鬆貨幣政策。市場對主要經濟體央行貨幣政策調整步調之預期，以及對AI產業鏈股價有高估之疑慮，增添國際金融市場波動。

展望未來，主要經濟體擴大對新興科技投資並採擴張性財政政策，惟隨美國關稅措施可能抑制全球貿易成長動能，國際機構預期明(2026)年全球經濟成長率略低於本年；全球通膨率則續降。AI產業鏈前景、美國經貿政策後續發展、中國大陸經濟成長動能放緩、主要央行貨幣政策動向，以及地緣政治衝突與氣候變遷等，均增添全球經濟金融前景之不確定性。

二、國內經濟金融情勢

(一) 本年前3季經濟成長7.18%，優於預期。近月，續受惠AI等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續增加，加以民間消費動能回升；本行預測本年經濟成長率為7.31%。勞動市場方面，近月就業人數增加，失業率回降，薪資溫和成長。

展望明年，新興科技應用需求持續擴展，惟國際機構預期明年全球貿易量成長放緩，且台灣出口及民間投資因基期較高，成長動能將趨溫和，而民間消費可望增溫；本行預測明年經濟仍穩健成長3.67%。

(二) 本年9月以來，部分商品減、免徵貨物稅，加以蔬果等食物類價格趨穩，消費者物價指數(CPI)年增率趨降；1至11月平均CPI年增率為1.69%，核心CPI年增率則為1.64%。本行預測本年CPI與核心CPI年增率分別為1.66%、1.65%，低於上(2024)年之2.18%、1.88%。

至於明年，國際機構預期油價低於本年，加以部分商品貨物稅減、免徵降價效果持續，以及服務類通膨可望維持緩降走勢，本行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率均為1.63%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。

(三) 國內市場流動性充裕，近月長短期市場利率小幅波動，本年9至11月銀行體系超額準備平均為450餘億元；1至11月日平均貨幣總計數M2及全體銀行放款與投資平均年增率分別為4.50%、6.70%。

三、本行理事一致同意維持政策利率不變

綜合國內外經濟金融情勢，考量明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%，以及預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健。為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

本行將密切關注AI產業鏈發展、美國經貿政策衝擊、中國大陸經濟成長動能放緩風險、主要經濟體貨幣政策調整步調，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

四、本行於上年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年(上年第4季至本年第4季)之不動產貸款總量目標，嗣於同年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由上年6月底之高點37.61%，緩降至本年11月底之36.70%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至本年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

考量近一年來，本行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，爰明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管；惟須按月向本行報送相關資料，本行並將持續辦理專案金檢，以利本行掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實本行選擇性信用管制措施，期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

本行仍將滾動檢討信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

五、新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。

更多品觀點報導

央行楊金龍：房市信用管制基調還是緊縮 不動產貸款總量回歸銀行內控！

美銀美林經理人12月調查！樂觀情緒升逾4年高點 加碼這些股市

