央行利率連7凍 房市管制仍未鬆綁

央行總裁楊金龍表示，「政策利率維持不變。」

央行第4季理監事會議18日登場，考量明年國內通膨展望溫和，持續低於2%，和預期明年國內經濟仍穩健成長3.67%等因素，利率政策維持不變。

楊金龍說明，「我們經濟成長也是應該算是不錯啦，明年的通膨的展望都還好，所以維持現在的利率水準，應該是可以的。」

面對第7波信用管制上路後，房市交易量急凍，央行總裁楊金龍強調，理事們一致認為，雖然有看到成效，但還不夠滿意，因此認為信用管制要持續。目前的作法，不是鬆綁信用管制，而是給銀行多點彈性。

明年開始，銀行不動產貸款總量不用每季訂目標，而是回到各銀行內部控管，每個月還是得向央行報送相關資料，央行也會持續專案金檢。

楊金龍指出，「銀行錯了，不過錯誤只有1個月，所以這個基本上就是說，這個1個月比以前的3個月都還來得緊，透過我們1個月，還有就是專案金檢的情況，我認為銀行應該還是要跟隨我們的一個政策，我們要給市場的一個訊息，是認為事實上我們對選擇性信用管制，我們是沒有鬆綁。」

楊金龍重申，希望房市是軟著陸，而不是硬著陸，不過對於新青安上路後，房市交易熱度提高，他也坦言對央行來說，代價很高。

至於，明年的經濟成長率，央行這次預期是3.67%，遠高於國內各預測機構，對於台灣明年的CPI和核心CPI年增率，預測為1.63%。

至於，美國聯準會如果明年啟動降息，台灣是否跟進？以及對匯率的影響，楊金龍做出回應。

楊金龍表示，「匯率是因為你的順差那麼高，你的匯率是一定會那個升值，這個預期不見得是對的。」

楊金龍指出，未來央行還是會持續，滾動檢討信用管制的實施成效，新台幣匯率原則上，仍由外匯市場決定，除非匯率過度波動或失序變動，央行將維持外匯市場秩序。