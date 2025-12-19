央行利率連7凍、房市管制沒鬆綁，不動產貸款總量回歸銀行內控！楊金龍喊持續監控…怎麼看台幣？

央行周四(12/18)召開2025年第四季理監事會議，並決議維持政策利率連7凍，主因有三，包括考量明年國內通膨展望溫和且將續低於2%；預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健；審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響。 在房市政策部分，央行此次也決定繼續「按兵不動」，並未祭出第八波選擇性信用管制，但表示要求銀行自主管理不動產貸款總量目標多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，因此「2026年起銀行不動產貸款總量，回歸由各銀行內部控管」。 不過央行要求銀行須按月報送相關資料，並承諾會持續辦理專案金檢，以利掌握不動產貸款辦理情形，及督促銀行落實選擇性信用管制措施。

央行利率連七凍 通膨仍溫和、經濟成長續穩健

央行周四召開今年Q4理監事會議，理事們一致同意維持政策利率不變。央行說明，綜合國內外經濟金融情勢，考量明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%，以及預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健。

央行解釋，為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

央行補充，其重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行強調，將密切關注AI產業鏈發展、美國經貿政策衝擊、中國經濟成長動能放緩風險、主要經濟體貨幣政策調整步調，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展的法定職責。

房市管制按兵不動 2026年起不動產貸款總量回歸各銀行內控

對於房市管制措施，央行此次也按兵不動。央行說明，該行從2024年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年（2024年第4季至今年第4季)的不動產貸款總量目標，因此於同年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

央行說，實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。

央行補充，全體銀行不動產貸款占總放款比率（所謂不動產貸款集中度)由2024年6月底之高點37.61%，緩降至今年11月底之36.70%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至今年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

央行解釋，這是考量近一年來，他們請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善。央行宣布，自明年起，銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

持續監控房市信用管制措施成效 央行要求銀行仍需按月送資料

不過央行也要求銀行須按月報送相關資料，並強調會持續辦理專案金檢，以利掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實央行選擇性信用管制措施，期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

央行強調仍將滾動檢討信用管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

重申匯率由外匯市場供需決定 楊金龍：均衡匯率概念已過時

對於新台幣匯率議題，央行強調匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素，例如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，將本於職責維持外匯市場秩序。

央行總裁楊金龍在問答時也談到，他一直強調資本流動是由外匯市場供需決定，流出是因為包括美國、歐洲的外資在台股參與很深、資本利得很大，外資只要稍微有點疑慮就會實現獲利，且是短期且鉅額，力道會很大。他強調，不是對外順差高，匯率就一定會升值。

楊金龍也表示，過去所謂的「均衡匯率」，但在如今資本高度流動情況下，已難以用傳統基本面衡量。他說，如今外匯市場中，資金流動占比高達95%，貿易因素僅約5%，顯然均衡匯率概念已過時。

楊金龍強調，外匯市場供需仍易受單向升貶預期影響，導致參與者有跟風行為，因此央行都一直向市場說明，匯率並非必然朝某一方向發展，參與者應避免陷入單向預期。

