央行利率連7凍 未鬆綁房市

央行十八日舉行理監事會，維持利率政策不變，連七凍房市管控措施。圖為台北市北投區遠眺市區興建中的建案大樓。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

央行十八日舉行第四季理監事會，一如市場預期利率連七凍；央行也大幅上修今年全年經濟成長率至百分之七點三一，估明年也有百分之三點六七的水準。此外，央行這次雖未鬆綁選擇性信用管制，不過宣布自明年起，國銀不動產貸款總量回歸銀行內部控管。

美國聯準會上週宣布降息一碼，不過央行未跟進寬鬆腳步，決議政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息百分之二、二點三七五及四點二五。

央行也公布最新預測，預估今年、明年經濟成長率分別為百分之七點三一、三點六七，通膨率則分別為百分之一點六六與一點六三。

雖然房市持續降溫，不過央行理監事會仍決議維持現行選擇性信用管制措施。至於國銀自主管理不動產貸款總量計畫，明年起回歸各銀行內部控管。

至於新青安房貸上路後房市迅速升溫，遭質疑引發轉租、人頭戶等投機風氣；央行去年祭出第七波選擇性信用管制，並要求國銀管制貸款總量。楊金龍則坦言，新青安的代價算高，政策太寬鬆不好。

楊金龍說，新青安能夠給予年輕人購屋協助；但銀行必須根據授信５Ｃ、５Ｐ原則嚴格執行，如果年輕人收入不是很好，只是因為身分是年輕人，就一定要給予優惠，這也不好。

楊金龍表示，立法院相當關切新青安議題，行政院、財政部均表示會好好檢討，相信會更謹慎；央行也會觀察政策方向，不排除提出新的措施。