央行利率「按兵不動」連7季不變 明年房貸回歸銀行內部控管

中央銀行今（18）天舉行第4季理監事會，決議利率不變，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。（圖：資料照）

中央銀行今（18）天舉行第4季理監事會，拍板央行利率「連七凍」。根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。房市政策上，明年起不動產貸款總量標將回歸銀行內部控管，僅需每月向央行報告相關資料。

央行發布新聞稿強調，不動產集中度根據央行統計，已經從去年6月高點37.61%降到今年11月底的36.7%。全體銀行不動產貸款餘額、購屋貸款餘額跟建築貸款餘額年增率都呈下降趨勢。11月底分別是3.79%、4.81%、 0.86%。

央行表示，因明年通膨尚稱溫和且低於2%，國內經濟成長力道穩健，為審慎因應全球經濟的不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能的影響，理事會認為利率維持不變有助於經濟穩健發展。央行2022年啟動升息以前，過去國內利率長年「只降不升」。

2020年3月因應疫情降息1碼，重貼現率一度跌至1.125%，突破金融海嘯的最低紀錄。直到2022年第一季理監事會，為楊金龍任內首度升息1碼，後續連五季升息共3碼，重貼現率升至1.875％，加上去年第1季升息半碼，此波升息已調升利率達3.5碼，但從去年第2季起，利率已經連七季未再調整。