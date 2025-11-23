央行升匯出爾反爾 國格何在

日前國際知名雜誌《經濟學人》刊出一篇文章，內容描述台灣刻意操縱匯率，長期壓低新台幣匯率來成就帳面上的經濟榮景。該文一出，央行立刻駁斥「引用失據、子虛烏有」。然而，不到24小時，台幣立馬急速升值，顯得格外諷刺。

《經濟學人》的報導指出台灣長期透過外匯操作壓低新台幣，以維持出口競爭力。台灣官方第一時間雖做出澄清，但新台幣匯率卻立刻出現明顯升值。這種「被點名就乖乖調整」的反射行為，讓人不得不問：台灣的金融主權與國格尊嚴，到底還剩多少？

廣告 廣告

匯率本質上是國家實力的外顯，是國際金融市場觀察一國經濟策略的重要窗口。國家若在國際媒體或外部壓力一施加後，政策立刻大幅動作，這代表的不是靈活，而是缺乏自信與策略。台灣長期仰賴出口，政府與央行對新台幣匯率的態度一直曖昧不明，既不承認刻意壓低，也不願透明揭露操作邏輯；然而只要外媒稍加質問，匯率就立刻「向國際示好」。這種反差更突顯操作的存在，也凸顯政策之缺乏完整性。

須知，匯率是一個國家主權的重要象徵。任何一個成熟經濟體的匯率政策都該自我辯護、自我解釋，絕不可能因國際媒體的一篇報導就突然大動作調整。如果賴政府真心相信自己的政策正當，就應「公開透明、邏輯一致、立場堅定」地捍衛辯護。但台灣的反應，卻像是被抓包的小孩匆忙補動作一般，反而讓外界確信，台灣政府確實壓抑匯率。

台灣作為一個「成熟經濟體」，匯率政策就應該透明、更有一致性，而不是遇到指控就急忙修正，遇到壓力就立刻擺尾。否則不僅外國媒體會持續質疑，國內民眾也會看不清政府到底在維護什麼利益與尊嚴。

更深層的問題在於，台灣的「匯率敏感體質」並非市場的自然反應，而是政府長期依賴出口導向經濟的副作用。電子業、代工業、與大財團的聲音壟罩政策圈，使台灣的匯率政策永遠傾向維持弱勢新台幣，好讓出口報表好看、股市亮麗。然而，當國際媒體指出這種結構性問題時，台灣表面反駁，私下卻迅速調整，以免被貼上「匯率操縱國」標籤。這正暴露出台灣在國際金融體系中的尷尬位置：既想維持出口利益，又想維持形象；既想低調操作，又害怕被叫破。

諷刺的是，台灣這些年最愛談「國際能見度」、「國格」、「主體性」，然而一旦遇到美國或西方媒體點名，中央便急著調整政策「迎合示好」。反觀其他國家，當韓國被質疑時，政府會堅定辯護政策；當新加坡被指控時，政府會清楚說明策略。但台灣面對國際媒體的一篇報導，卻立馬「調整姿勢」，試問，一個連匯率政策都不敢堂堂正正說明的政府，憑什麼向世界主張主體性，奢談台灣的國格與尊嚴。

《經濟學人》的文章只是揭開一道縫，但台灣的反應卻暴露了一整面牆。當一個國家若連自己的金融政策都不敢昂首挺身捍衛說明，還談什麼國格尊嚴呢？（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）