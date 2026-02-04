央行呼籲勿轉傳！新台幣改版票選進行中、網傳鈔券圖全是假

新台幣改版票選進行中 網傳鈔券圖全是假 央行籲勿轉傳(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行日前宣布新臺幣將啟動24年來首改版，並以「臺灣之美」為主題邀請全民參與於官網投票後，引起民眾廣泛討論，網路上並流傳多張宣稱為新版新臺幣鈔券圖案，央行今日特地澄清，並未公布任何新版鈔券設計圖案，呼籲民眾勿輕信或轉傳。

另有關「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日17時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

央行聲明如下：

本行於本(115)年1月27日啟動「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動係以文字方式說明12項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

廣告 廣告

本行後續如有新臺幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以本行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護資訊正確性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

請立即停止！退休族最後悔「會掏空老本」的15種開銷

黃金暴力反彈！創近18年最強單日 最新「挑戰價」出爐

「退休一定要有目標嗎？」 72歲阿公選擇什麼都不做 結果反而更快樂

