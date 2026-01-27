央行啟動新台幣改版主題票選 列運動精神、島嶼生態等12選項

現行使用的新台幣鈔券版本上路24年後，中央銀行27日上午宣布，正式啟動鈔券面額改版主題票選，民眾即日起可至央行官網進行網路投票。為鼓勵民眾踴躍投票，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」，以及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為抽獎獎品，完成投票的公民均可參與。

央行說明，本次新版鈔券主軸設定為「台灣之美」，從人文精神、藝術生活、自然與永續、科技與創新、建築與地標等5大範疇，細分出和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝等共12項主題；每個完成驗證的電子郵件限投1票，每票最多可圈選5項主題。

廣告 廣告

央行發行局局長鄧延達舉例，「鏟子超人」就是和諧共融的體現；運動精神方面，近年台灣在棒球、羽球方面也有相當卓越的表現；而台北101因有阻尼器、雙綠建築認證，可以同時是建築之美、科技創新及永續發展的體現。

針對本次採取網路票選決定新版鈔券主題方式，央行指出，許多國家設計新版鈔券時都有制定系列主題，例如挪威的「海洋系列」，便分別以燈塔、大西洋鱈魚、海面上的浪花等意象，呈現「海洋哺育我們」、「海洋引領我們迎向未來」等概念；此外像英國、丹麥等國，也都是使用網路票選徵集公民意見。

根據央行規劃，在了解民眾對新版鈔券面額主題的偏好與意見後，就會進行圖稿設計、鈔紙及原物料採購、報請行政院核定、製版及量產、調教ATM設備及宣導等流程，預計正式發行需耗時2年半。

但鄧延達也強調，由於鈔票設計有防偽、使用壽命等考量，因此票選第一名不一定就會是最終新版鈔券主題，他並以瑞士最終採納票選第2名為例，推測原因可能與容易印製、更能彰顯防偽功能有關。

鄧延達呼籲參與票選民眾，不用過度拘泥最終選出的第一名是哪個主題，「例如台灣的生態也許不適合做成主題，但是可以做成背景。」強調央行會綜合考量，將民眾偏好的元素及客家、原住民族等多元族群元素展現在新版鈔票上。至於新版鈔券是否會有政治人物，鄧延達回應，「本次選項中沒有政治項目。」