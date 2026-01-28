央行啟動新台幣改版 藍委酸：只剩政治目的

▲央行啟動新台幣改版，現行新台幣將走入歷史。（圖／記者張家瑋攝）

[NOWnews今日新聞] 央行宣布新台幣鈔券改版計畫正式啟動，「台灣之美」系列新鈔預計2028年問世，並提出12項面額主題開放全民票選。不過國民黨立委王鴻薇質疑，央行推動新版紙鈔的理由不充足，甚至隱含政治考量。她指出，在現代電子支付日益普及、實體現金使用逐漸減少的情況下，政府仍投入龐大資源進行紙鈔改版，並未獲得廣泛共識。

王鴻薇指出，央銀曾表示改版首年成本約為50億元，並透過逐年汰換舊鈔的方式推動，但外界曾流傳改版總成本可能高達數百億元，引發社會關注。她表示，周遭親友中鮮少有人認為改版是必要的投資。她強調，新台幣現行的防偽設計仍具水準，目前偽鈔並未大規模出現，因此以防偽為名進行全面改版不具迫切性。

除了防偽理由，王鴻薇進一步質疑新版鈔票主題在設計與票選過程中刻意排除政治人物，暗示這背後可能存在政治動機。她表示，在社會多數群體已逐漸轉向電子支付的背景下，花大筆公帑改版紙鈔並不符合民眾利益，應重新檢視改版的真正必要性，而不應只是形式上的更新或符號性安排。

