央行宣布利率連七凍 房貸管制未鬆綁
中央銀行今天舉行第4季理監事會，一如市場預期，利率「連七凍」。另外，央行這次雖未鬆綁選擇性信用管制，不過宣布自明年起，國銀不動產貸款總量回歸銀行內部控管。
美國聯準會上周宣布降息1碼，不過台灣央行未跟進寬鬆腳步，今天決議政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。
央行也公布最新預測，估今、明年經濟成長率分別為7.31%、3.67%，今、明年通膨率則為1.66%與1.63%。
另外，雖然央行沒有鬆綁選擇性信用管制，但央行指出，過去一年請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且相關指標均有改善，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，但須按月向央行報送資料，央行也將持續辦理專案金檢，掌握不動產貸款辦理情形。
