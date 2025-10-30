央行尚未公布新鈔設計，網傳圖片是2018年民間作品

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「改版後的新鈔好醜」？

網傳圖片是2018年民間比賽得獎作品，非新鈔圖案。

發佈：2025-10-30

更新：2025-10-30

報告編號：3879

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-10-30

報告編號：3879

記者：曾慧雯、責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳圖片聲稱為改版後的新台幣鈔券圖樣；經查證，網傳圖片是2018年民間比賽得獎作品，目前中央銀行尚未決定新版鈔券主題。



一、網傳圖片為2018年「新版新台幣設計比賽」專業組首獎作品，並非中央銀行正式發行的新鈔。該比賽由前立委高志鵬自辦，獎金也是由高志鵬提供，並非政府或央行主辦。



二、2025年10月23日，央行發布新聞稿表示將啟動新台幣鈔券改版作業，但新版鈔券主題將透過成立「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」、廣徵各界意見後才會決定。



傳言挪用過去民間設計比賽作品，錯稱為央行選定的新版鈔券設計，因此，傳言為移花接木的錯誤訊息。

背景

中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，預計100、200、500、1000、2000元等5種面額鈔券都會更新，引發社會討論。

近日社群平台Threads、臉書流傳一張以台北101大樓、台灣野生動物如帝雉、台灣黑熊、梅花鹿、雲豹為主題的鈔券設計圖片，並聲稱此為改版後的新鈔，引來許多網友批評新鈔很醜、好像動物園門票等。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳圖片是新鈔設計嗎？

網傳圖片為2018年民間舉辦新台幣設計比賽作品

查核中心將網傳圖片利用google以圖反搜，可查找到2018年《中視新聞》的報導有出現相同紙鈔圖樣；檢視報導內容可知，網傳紙鈔圖案其實是當時「新版新台幣設計比賽」專業組首獎的作品。

另以「新台幣設計大賽、2018」等關鍵字進一步搜尋，也可從《公視新聞網》、《聯合新聞網》、《ETtoday》、《Newtalk》等媒體報導得知，2018年的新台幣設計比賽的主辦者是前立委高志鵬，獎金也由高志鵬自掏腰包提供，此競賽並非由政府或中央銀行主辦。

據前述報導，新台幣設計比賽專業組由林煜鈞的作品「福爾摩沙－美麗之島」奪下首獎，他以帝雉、台灣黑熊、梅花鹿及雲豹等台灣原生保育動物為創作主軸，再搭配知名地標台北101，設計出5種面額的新台幣紙鈔。

新台幣鈔券將改版，但目前尚未決定鈔券主題

根據中央銀行10月23日所發布的新聞稿，考量現行鈔券使用迄今已達24年，為了確保鈔券防偽功能，央行將啟動新台幣鈔券改版作業，除將加強動態安全防偽特徵外，新版鈔券也有其他改變，例如放大面額數字、加強觸感辨識功能等。

而在鈔券主題方面，央行表示將透過成立「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界意見，並建立公民參與機制，以凝聚社會共識；首張新版鈔券預定於主題擇定後2年半發行，其餘面額陸續推出。

也就是說，央行目前僅公告啟動新台幣鈔券改版作業，但「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」尚未正式運作，也還沒有徵集社會大眾意見，傳言說法並不正確。