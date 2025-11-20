央行年花50億換鈔 盧秀燕示警：恐爆「中央撒幣」負面觀感

中央銀行計畫在2028年投入新台幣改版工作，預計每年將花費50億元預算。對此，台中市長盧秀燕今（20）日在議會上被問到此事，她表態直言，在地方財政艱困之際，中央推動耗資鉅額的新台幣改版計畫，恐讓民眾產生「中央撒幣」的負面觀感。

台中市長盧秀燕。（資料圖／台中市府）

國民黨台中市議員張瀞分今天在議會質詢時，詢問盧秀燕對央行新台幣改版的看法。盧秀燕直言，當前美台關稅問題尚未解決、國際間戰爭頻仍，加上地方財政狀況艱困，中低收入戶津貼與學校營養午餐補助等福利都被刪減，這些民生問題遠比更換新鈔重要，此時推動新鈔改版，反而讓人民覺得中央資金過剩，有濫用資源之嫌。

張瀞分議員在質詢中也表示，中央每年將投入50億元進行新鈔改版，但台灣目前正面臨美國關稅衝擊，勞工生活困難，許多民眾認為這是「吃飽太閒」的舉措，若能將這筆經費用於補助台灣經濟，不是更為妥當？

中央在2028開始換鈔。（示意圖／中天新聞）

對於新台幣改版計畫，盧秀燕強調，國家發行新票券或新鈔是重大事項，必須慎重考量。她解釋，改版成本相當高昂，因涉及大規模的發行與回收作業，可能需要長達10年才能完成，且每張鈔票的防偽印製成本遠超一般想像，價值不菲。

盧秀燕進一步指出，全面換發新台幣的時機點選擇不佳，當前國際情勢複雜，美台關稅問題懸而未決，全球多處戰事不斷，石油、天然氣價格上漲不穩，匯率波動劇烈，地方財政捉襟見肘，明年第一波改版就需要50億元，整體計畫恐怕需要執行多年，容易讓民眾產生中央資金過剩的印象。

「地方現在財政非常辛苦，人民嗷嗷待哺。」盧秀燕強調，當前中低收入戶津貼被刪減，學校冷氣設備不足，營養午餐補助取消，這些都比急於換發新鈔更為迫切。她認為，發行新鈔並非不可行，但應選在國家財政充裕、資金充足的時機。在當前國際關係緊張、地方財政困窘、國防預算大幅增加的情況下，中央推動印鈔撒幣的觀感實在不佳。

